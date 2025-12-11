La defensa de la pareja de la madre de Lucca rechaza la agresión sexual y alude a un problema estomacal

El abogado de la pareja sentimental de la madre de Luca, el niño de cuatro años hallado muerto con signos de violencia física y sexual en la costa de Garrucha, ha defendido que su cliente rechaza haber agredido sexualmente al menor y ha afirmado que este relaciona lo ocurrido con un supuesto problema estomacal o intestinal previo que, según sostiene, el niño habría arrastrado en los días anteriores.

El letrado, Manuel García Amate, ha explicado que el detenido e investigado en la causa no se opuso a la recogida de muestras biológicas para el análisis de ADN y que mantiene que "nada ha tenido que ver" con ese extremo.

En una entrevista en Canal Sur TV, recogida por Europa Press, García Amate ha indicado que el caso pasó del Juzgado de Instrucción número 4 de Vera al número 3 y que la defensa espera tener acceso al informe completo de autopsia, del que por ahora solo conoce un adelanto en el que, según afirma, se describe la presencia de una "sustancia blanquecina" sin precisar su origen.

El abogado ha señalado igualmente que su representado ha explicado que, ante esa situación que el menor había arrastrado en los días previos, él y la madre intentaron administrarle una medicación por su cuenta y que decidieron no acudir a un centro sanitario por temor a que se advirtiera que convivían pese a la orden de alejamiento en vigor.

Según ha expuesto, la versión que su cliente le trasladó sitúa la muerte del niño en presencia de los dos adultos. Asimismo, ha añadido que ambos decidieron llevar el cuerpo del menor hasta una zona de la playa con la intención de realizar lo que él mismo ha descrito "a modo de despedida".

En este punto, García Amate ha sido preguntado por la llamada al 112 realizada por el detenido a las 20,15 horas, en la que comunicó que no encontraba ni a la madre ni al niño desde el mediodía. El letrado ha afirmado que no tenía constancia de ese aviso, aunque ha añadido que, según su información, su cliente también se presentó ante la Policía Local para informar de la desaparición. Respecto a las imágenes que muestran al menor "encogiéndose" cuando el investigado se acerca, ha explicado que su cliente interpretaba ese gesto como una forma de "corrección" hacia el niño.

El auto de prisión provisional recoge que el investigado habría golpeado y agredido sexualmente al pequeño el 3 de diciembre mientras se encontraba solo con él, causándole un derrame intestinal y un desgarro hepático que derivaron en su muerte, estimada en torno a las 15,30 horas. El documento añade que el hombre habría ejercido un maltrato habitual sobre el menor "con conocimiento" de la madre, pese a una orden de alejamiento en vigor.

Tras el fallecimiento, ambos investigados habrían trasladado el cuerpo hasta un antiguo búnker en la playa de Garrucha, donde fue hallado posteriormente. El juzgado mantiene a la madre en prisión provisional comunicada y sin fianza ante el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos investigados.