El agua desalada llega ya a todos los hogares de Almería sin aún fijar la subida del recibo

Los más de dos años de obras para conducir el agua desalada a la totalidad de los hogares de la capital almeriense han finalizado y entra en servicio la ‘tubería’ de 9,3 kilómetros de longitud que permite este abastecimiento a las viviendas situadas en los barrios occidentales donde, hasta ahora, no llegaba el suministro de la planta desaladora de la capital, pese a que fue puesta en funcionamiento allá en el año 2004. Esta conexión entre el depósito de La Pipa y el de San Cristóbal aportará a esa mitad de las residencias almerienses agua de más calidad y la garantía de futuro de los hoy sobreexplotados pozos de Bernal. Dos bonanzas que tienen un coste, pendiente de concretar y el cual podría repercutir en los recibos del agua, una decisión no adoptada todavía por el Ayuntamiento de la capital a día de la inauguración de esta importante infraestructura por parte del presidente de la Junta de Andalucía.

Agradeciendo la actitud “paciente” y “ejemplar” de los vecinos que han sufrido en su “día a día las molestias de estas obras”, Juan Moreno ha ensalzado la inversión de 11,6 millones por parte del Gobierno andaluz como “la más importante en infraestructuras y servicios en esta provincia, y que marca un antes y un después en el abastecimiento de agua”. Y, sobre todo, convierte a Almería en “la única capital andaluza que tiene suministro de agua garantizado pase lo que pase con la sequía”.

“Hablamos de los 167.000 almerienses de la capital, pero también de los habitantes del Poniente almeriense y los del Bajo Andarax. Además, toda la zona de Cabo de Gata, La Almadraba y La Fabriquilla, tan turísticas, mejorará sensiblemente su ciclo integral del agua”, ha incidido el presidente andaluz, quien ha recordado que el suministro de agua desalada a la totalidad de la ciudad es “una demanda y una reivindicación social de hace más de quince años a la que el Gobierno andaluz ha dado respuesta”, al incluirla dentro de las 17 obras de abastecimiento declaradas de interés de la comunidad andaluz a escala regional y agilizando así su ejecución.

“Desde ahora, toda la capital tiene acceso al agua desalada a través de esta larguísima tubería que conecta ambos depósitos”. Moreno ha añadido que con esta infraestructura se alivia la presión sobre el acuífero del Poniente (pozos de Bernal), del que también ha venido abasteciéndose la capital, al mismo tiempo que ha destacado la ejecución de la primera fase para llevar agua de abastecimiento a la comarca del Almanzora y las obras en marcha para la conexión de Roquetas de Mar con el agua desalada.

Acompañado, entre otras autoridades, por la consejera del ramo, Carmen Crespo, y la alcaldesa de Almería, en su turno de palabra, María Vázquez, ha calificado esta inauguración de “histórica” agradeciendo la colaboración de la Junta de Andalucía, comprometida en varios convenios firmados en 2006 y 2004, en su momento por el entonces regidor Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, presente en este acto.

La puesta en marcha de esta conexión no lleva aparejada, en un principio, la entrada en funcionamiento de más bastidores de la planta, según ha detallado tras el acto inaugural Vázquez, estando en estudio el coste que supondrá la activación de los siete bastidores disponibles y, especialmente, las fórmulas de financiación de cara a amortiguar una subida de los recibos del precio del agua que el Ayuntamiento, legislación tras legislación, ha tratado de no aplicar. “Desde luego lo caro es no tener agua y ya han escuchado al presidente de la Junta, que Almería es uno de los únicos municipios, que pese a la falta de lluvias, tenemos garantizado el suministro de agua potable”, ha atajado así la alcaldesa las preguntas planteadas por la prensa.

Para determinar decisiones, hay constituida una comisión específica en materia de agua, cuyos técnicos desde agosto están elaborando un informe que le servirá a la alcaldesa y a su equipo como base para determinar los hectómetros cúbicos de agua desalada que se van a consumir, ya que el propósito municipal es mantener solo en servicio tres bastidores hasta final de año.