Detenido por agresión sexual a una menor de 8 años en Las Norias, El Ejido

La Guardia Civil ha detenido a una persona acusada de una presunta agresión sexual a una menor de 8 años en Las Norias de Daza, El Ejido. Según han confirmado a Diario de Almería fuentes de la Subdelegación del Gobierno, por el momento la investigación sobre este caso, que ha conmocionado a los vecinos de la barriada, está abierta a fin de esclarecer los hechos. El acusado de perpetrar la agresión está en dependencias de la benemérita a la espera de prestar declaración ante el juez.

Este periódico ha podido conocer que los hechos ocurrieron ayer, en la barriada ejidense de Las Norias, y la agresión sexual se produjo presuntamente en un establecimiento hostelero.

El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha confirmado que "la agresión sexual fue por tocamientos", motivo por el que está detenido el presunto autor. Como ha señalado el máximo responsable del gobierno de España, "afortunadamente hubo una rápida actuación por parte de los agentes de la Guardia Civil, lo que ha permitido iniciar pronto la investigación".

(Habrá ampliación)