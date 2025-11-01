Detenido tras intentar deshacerse de un cadáver en plena calle en Roquetas de Mar

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería en colaboración con Policía Local de Roquetas de Mar ha detenido a una persona, como supuesto autor de un delito contra la salud pública y otro de omisión del deber de socorro, tras intentar deshacerse del cuerpo de la persona fallecida en la barriada de las 200 viviendas del término municipal de Roquetas de Mar (Almería).

El pasado mes de julio, sobre las 18:00 horas la Guardia Civil tiene conocimiento de que en la Calle Blas Infante de la barriada de las 200 viviendas de la localidad de Roquetas de Mar se encontraba una persona tirada en el suelo y posiblemente fallecida. Personada en el lugar la fuerza actuante, se solicita asistencia de los servicios médicos, que no certifican la muerte natural con lo que se activa el protocolo judicial.

Fuerzas del Puesto Principal de la Guardia Civil de Roquetas de Mar se hacen cargo de la investigación, recogiendo todos los indicios y testimonios posibles en el lugar de los hechos.

Un punto activo de droga

Tras la investigación minuciosa llevada a cabo por personal de la Guardia Civil, se obtienen indicios vigorosos, fundados y racionales que permiten conocer que el cuerpo localizado había sido trasladado desde un activo punto de droga a la vía pública para eludir la acción policial. De la misma manera, se localiza este activo punto de venta de droga, que es desmantelado antes de finalizar la presente investigación (operación PUVICEN 12/09/2025).

Como resultado de esta investigación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha detenido a un varón de 37 años como supuesto autor de un delito contra la salud pública y otro de omisión del deber de socorro.

Las diligencias, el detenido, así como las pruebas que confirman los hechos, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.