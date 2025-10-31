Accidente en la base de la Legión: un militar muerto y otro herido por la explosión de una granada

Un militar ha fallecido y otro ha resultado herido de gravedad este viernes tras la explosión de una granada en el campo de maniobras Álvarez de Sotomayor en Viator, según han informado fuentes próximas a la investigación. Desde el servicio de emergencias 112 Andalucía han señalado que a las 11:00 horas se recibió la primera llamada alertando de una explosión en estas instalaciones anexas a la base militar Álvarez de Sotomayor. La gran detonación ha sorprendido a los militares del acuartelamiento, ya acostumbrados a este tipo de adiestramientos. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado profesionales sanitarios de emergencias, ambulancias y las autoridades judiciales. El herido ha sido evacuado hasta el Hospital Universitario Torrecárdenas.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar cómo y por qué se ha producido la explosión que sí ha provocado daños en estructuras y edificios de la base militar. Diario de Almería ha podido saber, de fuentes de toda solvencia, que la detonación ha llegado a provocar la caída de paredes. El perímetro ha sido cerrado por seguridad y por el protocolo correspondiente a la investigación. Únicamente pueden acceder al lugar las autoridades judiciales y los equipos de emergencias sanitarias. Por el momento, esos son los detalles confirmados y se espera disponer de más información en las próximas horas.

Otra explosión en 2013 con tres muertos

Tres suboficiales del Ejército de Tierra, los brigadas Antonio Navarro García y Manuel Velasco Román y el sargento José Francisco Prieto González fallecieron en 2013 a consecuencia de una explosión también en la Base de la Legión de Viator. Ocurrió sobre las 14:30 horas del mediodía. El trágico accidente se produjo en los locales de la Sección de Desactivación de Explosivos de la Bandera de Zapadores. Sólos en la nave, aislados del resto, ya estaban casi a punto de terminar su jornada de trabajo vinculado a la desactivación y detonación de explosivos. Sin embargo, algo les salió mal esta vez y se produjo una deflagración que acabó en el mismo instante con dos de ellos, muriendo el tercero minutos después.

También resultaron heridos otros dos legionarios, un sargento, que fue trasladado herido grave hasta el hospital Torrecárdenas y una cabo 1º que fue atendida en la misma enfermería militar de la Base militar. La magnitud del suceso hizo que los equipos de urgencias del Hospital Torrecárdenas recibieran la orden de no abandonar sus puestos de trabajo, incluso habiendo finalizado su turno de trabajo, ante la posibilidad de que pudieran llegar más heridos. La Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería se hizo cargo de la investigación, como ha ocurrido este viernes. Los mandos confirmaron entonces la mala noticia a los familiares de las víctimas que llegaron desde Málaga y Córdoba. En la base almeriense se montó un centro de ayuda a los familiares para atenderlos a su llegada.