Luto en Vícar por Daniel Ruiz, el legionario fallecido por una explosión en la base de Viator

Un legionario ha fallecido este viernes en la base de La Legión de Viator por culpa de una explosión en las instalaciones de la Comandancia del Campo de Maniobras y Tiro "Álvarez de Sotomayor", en Viator, según ha confirmado el Ministerio de Defensa. Se trata de Daniel Ruiz Mateo, natural de Vícar.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha anunciado que el Ayuntamiento va a declarar dos días de luto oficial por la muerte del joven legionario. En sus redes sociales ha publicado sus condolencias y las de todo el municipio: "En nombre de todo el pueblo de Vícar, quiero expresar mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros de La Legión". El regidor ha mandado un mensaje de "afecto y apoyo" en "estos momentos tan duros" a la familia del finado, vecinos de la localidad almeriense. "La pérdida de Daniel nos conmueve profundamente, un joven vicario que servía con orgullo y compromiso a su país. Su ejemplo de entrega que permanecerá siempre en nuestra memoria", ha dicho.

Por otra parte, la Asociación Nacional de Veteranos de la banda de Guerra también ha hecho un comunicado donde lamentan el fallecimiento del legionario almeriense. "Daniel honró nuestra Banda de Guerra con su corneta, elevando el espíritu legionario en cada toque y desfile. Su bravura y dedicación forjaron un legado eterno, como el eco del "Novio de la Muerte" en nuestros corazones", dice el escrito.

Concluyen dando el pésame a su familia y a toda la gran familia legionaria."Su silencio nos hiere, pero su fuego vive en la Legión.Que Dios acoja a este héroe".