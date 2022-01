El Estado debe devolver más de 600.000 euros a los almerienses multados por no confinarse

El Estado debe devolver más de 600.000 euros a los almerienses que fueron sancionados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante el primer estado de alarma por saltarse el confinamiento. De oficio y a través de un número de cuenta. La devolución de las multas cobradas por incumplimientos se realizará de forma progresiva y sin que los almerienses sancionados tengan que realizar ningún trámite especial. A los que abonaron la multa (1.100 en Almería según los datos del Gobierno) se les devolverá el importe y a quienes no pagaron (unos 3.100) se les archivará directamente el expediente de oficio, según han confirmado a Diario de Almería fuentes de la Subdelegación del Gobierno. Los 1.649 expedientes que se encontraban pendientes de resolución directamente han sido archivados tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional.

Entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020, periodo durante el que se extendió el primer estado de alarma y la población almeriense tuvo que asumir duras restricciones con el fin de contener la pandemia de la COVID-19, se registraron un total de 5.857 expedientes sancionadores en la provincia.

La cuantía de cada sanción ascendía a 601 euros, lo que sumaba intereses si no se pagaba en el plazo ordinario y entraba en vía ejecutiva

Tanto si se abonó o no el importe de la sanción, esos procedimientos ahora quedan en nada. A aquellos que han abonado la sanción se les está pidiendo un número de cuenta donde hacerles el ingreso de la cantidad pagada y para aquellos que no han abonado la sanción se archivará el expediente directamente de oficio. Así lo ha explicado la Subdelegación del Gobierno en Almería, que además ha señalado que en este momento el proceso está en la fase de solicitar a los ciudadanos su número de cuenta, a través de una notificación que les llegará a sus domicilios, para poder hacer el ingreso de los 601 euros más los intereses. Es la cuantía a la que ascendía cada sanción.

En aquellos meses de confinamiento estricto se podía sancionar si se estaba en la calle sin motivo justificado, hacer deporte, pasear fuera del horario del toque de queda, viajar o participar en una reunión presencial. La totalidad de la población quedó confinada en sus domicilios, se suspendieron actividades, hubo que adaptarse al teletrabajo o la a docencia online y únicamente podrían trabajar de forma presencial los considerados esenciales.

En todo el país las sanciones anuladas ascienden a 1,2 millones

El pasado mes de julio, el Tribunal Constitucional anuló por una ajustada mayoría de seis votos contra cinco el confinamiento domiciliario que incluía el decreto del primer estado de alarma, lo que dejó en el aire las multas impuestas durante ese periodo. Esto es lo que ha llevado a tener que devolver la sanciones cobradas no solo en Almería sino en toda España. Entre el 14 de marzo y el 20 de junio se impusieron casi 1,2 millones de multas en todo el país. De ellas, casi 6.000 en la provincia de Almería.

El Constitucional, en su sentencia, no cuestiona las medidas anuladas, sino el instrumento que utilizó el Gobierno para implantarlas al entender que el estado de alarma no permite una suspensión generalizada de derechos fundamentales y que debería haber acudido al estado de excepción, que está sujeto a un mayor control parlamentario, dado que debe ser autorizado previamente por el Congreso de los Diputados. Durante esos meses hubo controles tanto en las calles como en los puntos más sensibles de acceso y salida de los núcleos urbanos de la provincia. Tras las restricciones más duras, se procedió a un proceso de desescalada, en el que también había horarios en los que no estaba permitida la libre circulación de los almerienses, limitaciones en cuanto a la apertura de establecimientos y cierre de espacios públicos.

Esa progresiva desescalada finalizó con la denominada nueva normalidad, que se mantiene ya que desde que se dio por superada la primera oleada de contagios. La provincia ha sufrido otras cuatro y actualmente está inmersa en la escalada de casos de la sexta ola y se alza con la tasa de incidencia más alta de las ocho capitales andaluzas, con mucha diferencia, según los datos facilitados por la Junta de Andalucía.