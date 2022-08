Un primer diagnóstico descarta daños en el Cable Inglés tras la colisión de un camión

El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha visitado hoy el Cable Inglés paraevaluar los desperfectos causados en el cargadero de mineral tras el accidente de tráfico registrado el pasado jueves. Acompañado por el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Caicedo, y el director de la obra, el arquitecto Ramón de Torres, Martín ha recorrido el tramo de paseo peatonal sobre el antiguo cargadero de mineral que ya está finalizado con el fin de observar posibles daños en la estructura.

“El Cable Inglés no ha resultado dañado y los pequeños desperfectos causados por el accidente del pasado jueves no afectan a la seguridad de las personas ni de las cosas. Sin embargo, es necesario hacer un chequeo más exhaustivo, que es el que se ha empezado a realizar hoy mismo”, ha destacado Martín. Nada más conocerse el accidente, desde la Subdelegación se acordó con la Autoridad Portuaria comprobar in situ los posibles daños, puesto que se trata de un Bien de Interés Cultural cuyas obras se ejecutan con cargo al programa del 1,5% Cultural.

Justo en su inicio, en la parte en la que los antiguos raíles se apoyan sobre la estructura de piedra se produjo el impacto de la grúa, afortunadamente sin consecuencias relevantes, como señala el primer diagnóstico realizado por el director de la obra, el arquitecto Ramón de Torres. “El cargadero no ha sufrido daños, ya que solo se ha visto afectado el pavimento que convertirá la plataforma en un paseo peatonal. No obstante, en los próximos días se realizará una evaluación más precisa para documentar el estado del apoyo”, ha explicado durante la visita.

Para realizar este chequeo será preciso poner una plataforma elevadora que obligará durante unas horas a desviar el tráfico en la rotonda. El accidente se produjo el pasado jueves cuando un camión grúa colisionó contra otro vehículo en la rotonda que enlaza las carreteras de Ronda y Sierra Alhamilla con la avenida Cabo de Gata, provocando que la grúa impactara contra el Cable Inglés, afortunadamente sin daños personales ni consecuencias graves para el BIC.

Programa 1,5% Cultural

La segunda fase de las obras de restauración del cargadero de mineral se ejecutan con fondos del programa del 1,5% Cultural, puesto en marcha por el Gobierno de España para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural. El presupuesto total de la actuación, que ha ascendido a 2.559.150 euros, ha sido financiado en su totalidad por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), que ha aportado 2,2M€ con cargo a fondos del programa del 1,5% Cultural, siendo la Autoridad Portuaria de Almería quien ha financiado el resto.

El cargadero de mineral de "El Alquife de Almería", conocido como el Cable Inglés, fue construido a principios de siglo XX por la compañía ‘The Alquife Mines’, según proyecto del ingeniero escocés John Ernest Harrison. Constituye un paradigma de la arquitectura industrial española en categoría de inmueble-máquina y su extensa implantación espacial alcanza desde la estación ferroviaria hasta la terminal de carga.

El cargadero consta de dos partes diferenciadas: la plataforma de acceso y el muelle de descarga o embarcadero propiamente dicho. Tiene una longitud aproximada de 110 m, y se construyó para permitir que los barcos se cargaran por gravedad a partir de las tolvas replegadas en sus laterales. Fue declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de monumento, en 1988 por el gobierno de la Junta de Andalucía.