En directo: La Guardia Civil detiene a Javier A. García, presidente de la Diputación de Almería

Javier Aureliano García, presidente del PP de Almería y de la Diputación.
Javier Aureliano García, presidente del PP de Almería y de la Diputación. / Europa Press

18 de noviembre 2025 - 10:33

La Guardia Civil ha detenido este martes al presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García (PP); al vicepresidente provincial, Fernando Giménez (PP), y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), en el marco de una actuación policial desarrollada desde primera hora de la mañana.

Aún no se ha confirmado su relación con el Caso Mascarillas, pero todo apunta hacia esa investigación.

Según fuentes de la Diputación Provincial de Almería no hay detenidos, sino que se están produciendo diferentes registros.

