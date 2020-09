"Volver a las aulas es seguro pero en este escenario es fundamental que docentes, padres y la administración seamos un equipo"

Antonio Jiménez lleva siete meses al frente de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación Familiar de la Junta de Andalucía. Asegura que han sido unos meses sin parar de trabajar y que después de la escuela moderna esta etapa está siendo todo un reto, sobre todo para “volver a tranquilizar a las familias y demostrarle que la escuela es segura”. Es consciente de la incertidumbre que hay y por eso cree que es necesario dar la seguridad a las familias de que volver a las aulas es lo adecuado. Insiste en que “ahora es el momento de volver , de demostrar que tenemos docentes de primerísimo nivel y que los directores y las directoras han adoptado en los centros todas las medidas que Sanidad ha establecido”. Como ha asegurado a Diario de Almería en una entrevista, “sabía que venía a una delegación muy importante pero evidentemente nunca pensé en esta situación. “Es momento de escuchar todas las voces, estudiar sus demandas y aquí estamos para que la administración trate de buscar soluciones a los problemas de las familias”, recalca Jiménez en tono conciliador.

–¿En qué parcela de la delegación ha tenido o tiene mayor preocupación en este tiempo?

- Han sido seis meses muy complicados. Primero cerrar los colegios y no solo para dos semanas, sino para el resto del curso hasta el final. Los alumnos se dejaron dentro sus materiales y gestionar el reparto que las familias pedían fue desbordante, gracias que contamos con la colaboración de Protección Civil, Cruz Roja y los Ayuntamientos. Después, la otra parte de la Delegación, Igualdad y Políticas Sociales, la verdad es que tiene mucho trabajo, porque la situación social se ha agravado muchísimo. Hay mucha gente que se quedó sin nada, sin trabajo y que a día de hoy aún no han vuelto. Hemos puesto en marcha muchas iniciativas y ayudas, y la demanda de resoluciones para poder ingresar en residencias a personas con patologías como por ejemplo alzheimer ha sido también un problema porque las residencias no querían nuevos residentes y esto ha generado un problema social también. En semana santa casi me tengo que ir a la Guardia Civil para que una residencia admitiese a una personas mayor que ya se había aprobado por una resolución. Han sido meses sin descanso. Y en agosto, que pensábamos tener unos días, saltó desgraciadamente el brote de la residencia de El Zapillo que la verdad no ha sido fácil. Ha habido que hacer muchas contrataciones en poco tiempo para poder controlar el brote que a día de hoy sigue activo. Hay siete fallecidos y dos hospitalizados. Se han realizado de nuevo las PCR y la semana pasada ya hubo trabajadores y residentes que ya han dado negativo. Hay que lamentar la muerte de siete personas y aprovecho para trasladar el pésame a sus familias. Hemos intentado humanizar esa despedida pero la verdad es que esta es la parte más dura de estos seis meses.

–¿Cuáles son hoy las prioridades de la Consejería de Educación?

- La prioridad es tranquilizar a las familias. Ese es el propósito que tenemos junto con la consejería de Salud. En estos meses de verano hemos estado barajando todas las posibilidades y todos los escenarios posibles. Bajadas de ratios, cambio de horarios para compaginar mañana y tarde… Y Salud fue la que tomó la decisión de que todo esto no era necesario. Indicó que lo único necesario era establecer grupos de convivencia para que en caso de que haya algún contagio posible, que lo va a haber porque el riesgo cero no existe, el número de personas que haya tenido contacto esté controlado y se puedan realizar las pruebas lo más rápido posible para cercar el brote. Se cerrará una clase o dos, y en última decisión si se tiene que hacer pues se cerrará el centro. En los colegios el trabajo que se ha hecho hasta ahora con los protocolos va enfocado a que en el caso de que haya un brote éste pueda ser rápidamente controlado.

–¿Cree realmente que la vuelta al colegio es segura con los protocolos establecidos? Hay familias que a pesar de la batería de medidas siguen pensado que son insuficientes...

- Lo que es seguro es que si dentro de un aula se produce un brote lo tendremos controlado. Eso es lo que nos exige Salud y lo que queremos hacer que llegue a las familias. La vuelta segura es una responsabilidad compartida entre todos. Si un día un niño se levanta con algún síntoma, este año no podemos tirar de medicinas y enviarlos al colegio, pues podría ser un posible contagio de COVID con los riesgos que esto conlleva para él y para el resto de los compañeros. Padres y docentes tienen que ser un equipo; es una responsabilidad compartida entre docentes , padres y la propia administración, que estará aquí para resolver todas las dudas y problemas que vayan surgiendo.

–¿Por qué la Junta propone aulas burbuja o grupos de convivencia y sin embargo no implementa las mismas medidas para garantizar que estas burbujas continúen en horario de aula matinal o comedor?

- Hemos enviado a los centros una guía para la organización del curso escolar donde vienen explicadas todas estas dudas. Salud dice que los grupos de convivencia escolar tienen que respetarse también en el comedor y en el aula matinal. Hacer turnos e incluso usar distintos espacios y en esto es en lo que están trabajando los centros. Igual ocurrirá con los recreos. Habrá diferentes turnos para no salir todos juntos media hora al patio y que cada grupo salga a una hora distinta. Nosotros nos hemos dirigido a las empresas y les hemos dicho que sean conscientes de las necesidades que tenemos hoy. En estos meses han estado cobrando por un servicio que no han prestado, por lo que ahora les toca a ellos hacer ese esfuerzo para garantizar la seguridad en estos servicios complementarios. Si tienen que incrementar el número de monitores para que el servicio pueda desarrollarse tendrán que hacerlo.

–La Junta de Andalucía cuenta con el ofrecimiento de muchos ayuntamientos para usar infraestructuras municipales para desdoblar clases, aportar mayor espacios para las actividades o recreos ¿se va a usar alguno de estos edificios en algún municipio?

- Nosotros lo que les estamos diciendo a los ayuntamiento primero es gracias pero la Delegación desconoce si esas instalaciones están cerca o relativamente cerca de los centros y si los propios centros necesitas de estas instalaciones. En este sentido, lo que les hemos dicho a los directores es que sean ellos los que se pongan en contacto con el Ayuntamiento para solicitar las instalaciones, tanto si son espacios interiores o si son al aire libre. A partir de ahí Educación enviaría a los técnicos de la Agencia Pública de Educación para que realice una inspección. A día de hoy hay peticiones en el Servicio de Planificación algunas peticiones, como en el caso de Vera, en los centros que hay cerca del recinto de El Palmeral, cuya directiva se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para que el centro pueda usar esa zona para hacer recreos y actividades al aire libre. Pero lo están gestionando ellos directamente con el Ayuntamiento.

–¿Comprende a los padres, asociaciones, sindicatos que recelan de llevar a los niños al colegio y las críticas de falta de compromiso que vienen de Marea Verde o FAPACE?

- Comprendo que ellos están en su completo derecho de reivindicar y nosotros escucharemos todas sus demandas. Precisamente ahora estamos de reuniones con los sindicatos estudiando cuatro medidas, entre las que está el que los profesores puedan impartir clases aunque no estén habilitados para ello, es decir, que si un profesor tiene el B2 y puede impartir inglés o es bilingüe, pues este año excepcionalmente que lo pueda hacer… para intentar que entren a las aulas el menor número de profesores posible. También estamos negociando con los sindicatos que la vuelta sea escalonada, es decir, que Primaria vuelva a las aulas entre el día 10 y el 14, para poder explicarles el recorrido, los itinerarios que se han marcado en el colegio y las reglas del juego que la COVID-19 ha cambiado, cuáles son los aseos que podrán usar… Serían cuatro días para ganar tiempo y espacio para explicar toda la nueva normativa en los centros. En cuestión de días ya tendremos una resolución para comunicar a los directores. Claro que nos gustaría hacer miles de cosas, pero los recursos no son ilimitado y hay que gestionar lo que tenemos de la mejor forma posible.

–¿Por qué test serológicos a los docentes en lugar de PCR y por qué de forma tan precipitada, un día antes de la incorporación de los docentes de las escuelas infantiles a los centros?

- Empezamos el día 31 de agosto y se van a hacer 13.200 test a todos los docentes, personal de limpieza, personal de administración tanto de centros públicos como concertados. Esto había que planificarlo con Salud y elaborar un listado y establecer varios centros de referencia para acoger estas pruebas, lo que ha llevado un tiempo también la organización. Se optó por realizarlos en centros educativos con grandes espacios al aire libre. Hasta el momento se han detectado cinco casos posibles, en docentes de Escuelas Infantiles, que están pendientes ya del resultado de las pruebas PCR que se le han desarrollado. Y es que solo se realiza la PCR a aquellos que arrojan resultados positivos o sospechosos de estar infectados. Son cinco casos posibles que están aislados. El 1% tienen los anticuerpos y han pasado ya la enfermedad. El test es una foto finish y no tiene sentido que los test se hagan bastantes días antes al inicio del curso, por eso elegimos a partir del día 31 para que fuera lo más próximo posible a la vuelta a las aulas. Además, hemos querido también respetar las merecidas vacaciones a este personal. Por otro lado, hay que entender que Salud está haciendo multitud pruebas PCR al día y también está el personal saturado, por lo que la fecha que se ha establecido ha sido la más adecuada en todos los sentidos.

–La Consejería tiene claro que Infantil y Primaria tendrá educación presencial. Aún no se sabe cómo será la educación en Secundaria y el resto de enseñanzas no obligatorias… ¿Esta insistencia en lo presencial es la confirmación de que se ha comprobado que la docencia online ha sido un fracaso?

- Es otro de los escenarios que estamos trabajando con los sindicatos, porque esto hay que regularizarlo. La modalidad semipresencial tiene que estar regulada por el Ministerio. Hay que ver las reglas del juego, quién dice en un centro si se hace semipresencial o no, cuántos presencial y cuántos online, cómo controlamos la asistencia para otorgar las becas, cómo se homologan los títulos… Es el Ministerio el que tiene la última palabra, y hasta hace unos días no hemos tenido esa comunicación con el gobierno central. Tenemos que tener un marco común en España y luego ya cada comunidad que haga una lectura de ese marco común. Lo que está claro es que el colegio va a ser presencial y lo que está por decidir es si el segundo ciclo de Secundaria, Bachillerato y FP será semipresencial. Para mí la modalidad virtual que vino con esta pandemia ha puesto de manifiesto tres cosas en valor: primero que sin la escuela no podemos conciliar, es la única forma que tenemos en este país; que en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el docente no se puede sustituir por una pantalla de ordenador; y se ha puesto en valor el trabajo del docente, que el día a día del docente en la clase es imprescindible. La modalidad presencial implica que los profesores al mirar a los niños a los ojos sepamos si ha entendido las explicaciones, si le pasa algo..., porque no hay que olvidar que en la escuela también se trabaja con las emociones, con la empatía de los niños y adolescentes… La docencia virtual no funciona en ciertos niveles educativos, sobre todo infantil , primaria y primer ciclo de Secundaria. El modelo que tenemos, por ahora es este, nos guste o no.

–¿Cuáles son los planes de la Consejería este año para Almería y cuáles son las necesidades más urgentes y cuáles son los planes de la Junta para esta provincia?

- En esta provincia tenemos una necesidad fundamental y es de infraestructuras. NO es que lo diga yo, es que lo dice el número de aulas prefabricadas que tenemos. Si hacemos el cálculo somos de las provincias de España con más necesidades en este sentido. Almería, por distintos motivos, el número de escolarizaciones a lo largo del curso escolar es incesante y esto demuestra que necesitamos de una forma urgente hacer más centros. Es una demanda histórica y en eso está trabajando la Junta de Andalucía. El consejero lo sabe, es consciente y sabe las necesidades que hay. Mañana viene a visitar un centro donde se están realizando test serológicos y volveré a hacerle hincapié en este sentido. Porque con infraestructuras podremos bajar ratios y tener centros en aquellas zonas que nos están demandando espacios. Pongo como ejemplo la zona de Retamar, donde ya hemos pedido en varias ocasiones al Ayuntamiento de Almería que ponga a nuestra disposición suelo para levantar un nuevo centro. Ellos nos dicen que pongamos prefabricadas pero para eso necesitamos tener suelo y que haya un proyecto de hacer un nuevo centro. ES una zona que está creciendo, como Almerimar y la zona de Las Salinas de Roquetas, donde se están masificando aulas porque tenemos la necesidad de hacer nuevos centros.