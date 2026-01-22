El Ejército te busca: Defensa oferta más de 4.500 plazas con un despliegue de 239 vacantes para la Legión en Almería

El Ministerio de Defensa ha lanzado un mensaje claro a los jóvenes españoles: el Ejército te busca. El Boletín Oficial del Estado ha oficializado la convocatoria del primer ciclo de selección de 2026, ofertando un total de 4.527 nuevas plazas para Tropa y Marinería. Se trata de una oportunidad laboral que el Ministerio presenta como una vía hacia la estabilidad laboral y el desarrollo profesional, y que este año tiene una repercusión directa y masiva en la provincia: la base Álvarez de Sotomayor de Viator recibirá un importante refuerzo de personal.

Del total de plazas nacionales, el Ejército de Tierra acapara el grueso con 3.204 vacantes, seguido por la Armada con 693 y el Ejército del Aire y del Espacio con 630 . Para los aspirantes almerienses, el reclamo es significativo: se han publicado 239 plazas específicas para la Legión en Almería. El desglose de estas vacantes para la base de Viator es de 157 puestos para el Tercio 'Don Juan de Austria' 3º, 61 para la Bandera del Cuartel General, 20 para el Grupo de Artillería II y una plaza para el Batallón de Zapadores II.

El plazo para solicitar la cita previa permanecerá abierto hasta el 22 de febrero de 2026. Todo el trámite debe realizarse telemáticamente a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Defensa, siendo imprescindible el uso de certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve.

Adiós al salto de longitud: así son las nuevas pruebas físicas

La gran novedad de este ciclo es la modificación de las pruebas físicas, rediseñadas para buscar una preparación "más completa y equilibrada" y ajustarse mejor a las capacidades de los aspirantes. El tradicional salto de longitud desaparece. En su lugar, el nuevo cuadro de aptitud física exige:

Resistencia: Una carrera de 2.000 metros que los hombres deben completar en menos de 11 minutos y 54 segundos, y las mujeres en menos de 12 minutos y 58 segundos.

Una carrera de que los hombres deben completar en menos de 11 minutos y 54 segundos, y las mujeres en menos de 12 minutos y 58 segundos. Fuerza de tren superior: Flexo-extensiones de brazos (9 repeticiones para hombres, 5 para mujeres).

Flexo-extensiones de brazos (9 repeticiones para hombres, 5 para mujeres). Zona abdominal: Se introduce la plancha isométrica , con una marca mínima de 40 segundos para ambos sexos.

Se introduce la , con una marca mínima de 40 segundos para ambos sexos. Agilidad: Circuito de velocidad-agilidad (15,4 segundos para hombres y 17,1 para mujeres).

Requisitos y fechas clave

Para optar a una de estas plazas, los candidatos deben tener entre 18 y 28 años (no cumplir los 29 antes del día de incorporación), carecer de antecedentes penales y estar en posesión, como mínimo, del título de la ESO. Como incentivo, Defensa ha reservado 50 plazas con baremo específico para deportistas de alto nivel, así como puntuación extra para quienes posean título de Técnico Especialista.

Los aspirantes con residencia en Almería deberán realizar las pruebas de selección en el centro de Granada. Aquellos que superen todo el proceso, que incluye concurso, oposición y reconocimiento médico, se incorporarán a los centros de formación el 4 de mayo de 2026.

Para quienes no lleguen a tiempo a esta convocatoria, Defensa ya ha marcado en el calendario el segundo ciclo del año: el plazo de solicitud se abrirá del 5 de junio al 12 de julio, con la vista puesta en ingresar en las academias el 3 de noviembre.