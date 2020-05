Más de 120 comerciantes se forman en los encuentros digitales del Plan Reactiva20

El Ayuntamiento de Almería, mediante el Plan Estratégico 2030, ha impulsado los encuentros digitales gratuitos con la finalidad de potenciar la actividad comercial. Durante dos días, se han impartido dos seminarios online de dos horas de duración. El primero, bajo el nombre ‘Prepara tu tienda para el Día D’, impartido por el director y consultor de ‘Actualiza Retail’ Celestino Martínez y el segundo, ‘Cómo activar los nuevos canales de venta’, por Tania Pareja, creadora de ‘AllRetail’.

Más de 120 comerciantes han participado en estos eventos donde, en el primero han podido desgranar mediante consejos y nuevas informaciones, los consejos y medidas de protección a la hora de abrir el negocio con el transcurso de las Fases ordenadas por el Gobierno central.

Desde esta mañana, a las 9.30 horas, ha tenido lugar el segundo encuentro digital de carácter gratuito. La creadora de ‘AllRetail’, Tania Pareja, en el seminario ‘Cómo activar nuevos canales de venta’, ha hecho saber a los comerciantes qué hacer con las herramientas que ya tienen y sobre todo, que descubran las nuevas opciones para llegar a los clientes y abrir nuevos canales de venta.

Tania Pareja ha contextualizado la situación en la que se encuentra el comercio local que, desde que la situación del confinamiento se agravó, ha tenido apoyo por parte del Ayuntamiento de Almería a través del programa Reactiva 20. Durante el encuentro digital ha aportado algunas de las claves que los comerciantes deben conocer para no estancarse en tiempos difíciles: analizar el comportamiento de compra, aportar valor, conocer al cliente y escoger el canal según los clientes del negocio.

“Desde el primer momento, hay que tener claro los bloques para construir una venta, debemos conocer el comportamiento de los clientes y aportarle valor a nuestro negocio, queremos que nos conozcan, que nos tengan en mente y lo más importante, generar interés”, ha expresado la creadora de ‘AllRetail’ para posteriormente, ofrecer un consejo, “tenéis que trabajar en lo que se ofrece, en los clientes y en el valor”.

Una de las claves durante el seminario digital, es sin duda, la manera de enfocar la propuesta de valor y para Tania Pareja es que sea “relevante, diferente y creíble”. Además, ha resaltado la importancia de trabajar con canales de venta con una base de datos respecto a los clientes y analizar “las generaciones de consumo para entender las necesidades de cada cliente”. Tania Pareja durante todo el encuentro digital ha hecho hincapié en la necesidad de “saber los canales que más usa el target que me interesa y probar a hacer las ventas mediante ese canal que emplean”.

En esta línea, durante el encuentro, se han lanzado trucos, como “crear un WhatsApp Business con un mensaje inicial para explicar la iniciativa de cada negocio”. Pero, además, ha afirmado que respecto a la tendencia de crear e-commerce que se analice bien la propuesta de valor para poder tener éxito y no hacer una inversión que se sepa desde un principio que no tiene perspectiva de funcionar: “si no se ha creado en tiempos de tranquilidad este medio, ¿tiene sentido y sale rentable hacerlo ahora para mí, en tiempos de preocupación?”. Por eso, ha informado sobre otros canales de venta también interesantes como “Google My Business, plataformas de apoyo, formularios web, informaciones en redes sociales, Facebook Market, etc, que pueden dar a conocer tu negocio”.

Han sido dos encuentros digitales, que se suman a otras acciones formativas del plan Reactiva 20, con los que el Ayuntamiento de Almería prepara a los comerciantes para la apertura de sus tiendas en unos nuevos tiempos y con nuevas normativas.