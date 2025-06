Escucha el audio que ha enviado el clan de Los Saúles a los Lateros tras los incendios: "Esto no va a quedar así"

La barriada de Puente del Río en Adra sigue en situación de tensión máxima tras el fallecimiento este lunes de un joven de 22 años del clan de los Lateros en una reyerta con la familia de Los Saúles. Después del trágico episodio que costó la vida a una persona, se han quemado varias casas y coches como represalia por la muerte violenta, lo que ha obligado a un fuerte despliegue de la Guardia Civil en la localidad. En las últimas horas se han cruzado una serie de audios a través de grupos compartidos en los que hay integrantes de los dos clanes enfrentados que ya obran en poder de la investigación policial. En un grupo de avisos que utilizan para alertar de la presencia de la Guardia Civil y otras comunicaciones, se ha remitido una grabación de uno de los portavoces de Los Saúles en los que explican que todo fue un accidente y realizan una serie de amenazas.

Audio La dura amenaza del clan de 'Los Saúles' al de los Lateros: "Esto ya no queda así"

"Esto ha sido un accidente, no ha sido ninguna pelea. Si llega a ser una pelea no queda así. Fue un error. Nosotros no queríamos, fue un accidente es como el que está limpiando el arma y se dispara. No teníamos ningún pensamiento de hacerle daño", asegura en el mensaje. A partir de ahí todo son reproches por las represalias sufridas en las últimas horas: Dile a tu familia que quite a todos los niños y mujeres de ahí, que se queden los hombres solos que hemos intentado ir dos veces y no se puede porque habéis llamado a la Guardia Civil y tenéis todo acordonado. Cuando menos te pienses vamos a entrar ahí 20 hombres y vamos a ver de hombre a hombre quién es el que tiene más huevos y quién se queda con el pueblo. Porque el pueblo no lo disfruta nadie. Este audio vas y se lo llevas al comandante de la Guardia Civil y a quien tú quieras. Si no hubiérais quemado las casas vale, pero habéis quemado las casas sabiendo que fue un accidente".

Que dejen más que los hombres a ver los huevos que tenéis. Que la policía puede estar allí un mes, dos meses, pero más de tres meses no vais a tener el despliegue

El supuesto representante de Los Saúles pide a los Lateros que pongan el audio a todos para que lo escuchen y lo tengan presente. "Esto ya no queda así por las casas. Quemáis los coches y las casas y os hacéis los chulos. Escúchame nosotros no somos asesinos de niños y de mujeres, tienes mi palabra. Que dejen más que los hombres a ver los huevos que tenéis. Que la policía puede estar allí un mes, dos meses, pero más de tres meses no vais a tener el despliegue. Que estamos más cerca de lo que pensáis, que hemos ido dos veces y no podemos porque está la Guardia Civil y eso si tienen huevos y hacen su trabajo, si no fuera por ellos ya nos hubiéramos tomado un café. ¡A ver quién se queda con el pueblo!".

La hermana: "No ha sido una pelea, fue un asesinato"

"Las cosas no son como vosotros lo pintáis", argumenta esta persona del clan de Los Saúles en alusión a otro audio de la hermana del fallecido en el tiroteo en el que hacía un llamamiento a los vecinos a apoyarla en su comparecencia con las televisiones para contar la verdad de lo ocurrido. En ese otro audio asegura esta familiar del joven al que han arrebatado la vida afirma lo siguiente: “A mi hermano no lo han matado porque se ha peleado con alguien, han venido a mi casa a matármelo y eso es un asesinato. Es muy diferente a una pelea”. El municipio ha acogido una junta local de seguridad en la que el alcalde ha reclamado más presencia policial, mientras que el subdelegado del Gobierno hacía un llamamiento a la calma y aseguraba que "Adra es un municipio seguro".