El Ayuntamiento exige plazos fehacientes para reabrir la estación de Almería y retomar las obras del paseo marítimo

El Ayuntamiento de Almería mantiene esta semana dos encuentros telemáticos con diferentes departamentos gubernamentales en los que se abordará, y se tratará de empujar, proyectos de vital importancia para la capital almeriense como son el soterramiento y el Ave, y la prolongación del paseo marítimo en sendas reuniones con la Comisión Técnica de la Sociedad Alta Velocidad y la Subdirección de Costas. La intencionalidad municipal es obtener información fehaciente y nuevos compromisos que permitan avanzar en estas intervenciones. O dicho, de otra manera, acabar con la situación de “radio macuto” y salir del “limbo”.

Son dos de los términos empleados por la concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, quien no es la primera vez que expresa la desazón municipal por la ausencia de comunicación directa. “No es de recibo que nos enteremos de cómo van las obras a través de notas de prensa de Adif, que ni siquiera tiene esa autoridad, pues debería haber sido la Sociedad –en la que están representadas tanto la Administración central como la autonómica y local–, y después de haberse celebrado la reunión”.

La misma está programada para este próximo jueves y a ella acude el Ayuntamiento con el propósito de “conocer el grado de ejecución” de los trabajos en marcha en el soterramiento de El Puche y en el tramo río Andarax, ya que “la información facilitada a la prensa por Adif es genérica y no da fechas, simplemente dice que estamos en la recta final y que habrá una fase de pruebas” para recuperar la estación y actividad ferroviaria en la capital, expone la edil del PP, quien aboga por una recepción completa de las obras en El Puche y no la parcial de la urbanización, en el caso de que, realmente, el final de los trabajos sea inminente.

Aunque se trata de una reunión de carácter técnico, y no de un encuentro político para la adopción de decisiones en el seno de la Sociedad Almería Alta Velocidad, el Ayuntamiento introducirá la segunda fase del soterramiento sobre la que toca, recuerda Martínez Labella, tomar decisiones en cuento a las cuatro alternativas facilitadas el pasado verano, pero sin el modelo financiero, con reparto o no de costes entre administraciones. Una cuestión determinante para el Consistorio a la hora de decantarse por uno de los modelos. “Si no nos contestan, pediremos que convoquen a la Sociedad”, apunta la responsable municipal. (Las alternativas)

Reunión con Costas

Mañana mismo mantendrá, también después de “reiteradas” peticiones”, reunión con Costas. “La última fue en octubre de 2019 y se nos dijo que las obras de prolongación del paseo marítimo se retomarían en la Semana Santa de 2020 y ya vamos por la Semana Santa de 2021”, recuerda la concejal, quien lamenta que la actuación lleva suspendida dos años y dos meses, después de que la primera adjudicataria abandonara los trabajos, que aún no han sido retomados por Tragsa.

“Si la adjudicataria inicial va o no a los tribunales, no es excusa para continuar con los pasos administrativos que permitan retomar la ampliación del paseo marítimo”, entiende la edil, quien indica que hay otra “mayor preocupación” municipal.

Al considerar que, antes o después la segunda fase será concluida, Martínez Labella teme que “exista una consigna política” por la que no se haya convocado el concurso de ideas para la construcción del puente que conecte el paseo marítimo con el de Ribera. “No hay ningún tipo de cortapisas para no haber convocado el concurso. Queremos que se cumpla el compromiso de que el Gobierno asuma su ejecución , después del importante desembolso que ha hecho el Ayuntamiento para la consecución de los suelos”.