La familia de Antonio Campos: "Que se investigue hasta el fondo, que le caiga la mayor pena"

La familia de Antonio Campos, el vecino de Berja de 53 años asesinado esta semana, todavía no encuentra palabras para describir el dolor que atraviesa. Su cuñada, Encarnación, ha querido expresar públicamente el sentir de todos: “Queremos justicia. Que el culpable reciba la máxima pena posible. No pedimos nada más. Antonio no se merecía este final”, explica en una entrevista concedida a Diario de Almería.

Una vida dedicada a su madre

Antonio compartía su vida con su madre de 96 años, a la que cuidaba a diario. Era su apoyo constante. “Antes ella salía incluso a comprar el pan, pero ahora no la dejamos para protegerla. Sabe que su hijo ha muerto, pero no puede enterarse de la magnitud de lo que ha pasado porque sería un daño añadido”, explica la familia.

Ese vínculo madre-hijo era inseparable y marcaba su día a día. Su rutina estaba hecha de gestos sencillos y previsores: el coche preparado la noche anterior, la gasolina al día, las gestiones previstas para la mañana siguiente. “Antonio era responsable, meticuloso, muy organizado. No podemos imaginar que alguien haya podido acabar con su vida de esta manera”.

“Un hombre bueno, querido y presente en todo”

Quienes lo conocieron lo definen como un hombre bondadoso, discreto y siempre presente en la vida cultural y religiosa de Berja y la comarca. Antonio tenía previsto asistir a la procesión de la Virgen de las Angustias en Granada, como hacía habitualmente. “Ese día no llegó a cumplir su cita, y deja un vacío enorme en quienes le conocíamos”, recuerda su cuñada.

Durante estos días, muchas personas se han desplazado desde distintas localidades de Andalucía, desde Córdoba hasta Sevilla, para mostrar su apoyo a la familia y rendir homenaje a Antonio. “La magnitud de su pérdida se siente en todo el pueblo y más allá. Vino gente de todos los lugares, porque Antonio tenía muchísimas amistades. Eso nos reconforta un poco en medio de este dolor tan inmenso”.

“Que pague por lo que ha hecho”

El detenido, un joven de 23 años, se ha negado a declarar, aunque reconoció ante la Guardia Civil su implicación en los hechos. Para los familiares, esto no cambia la exigencia fundamental: “Que se investigue hasta el fondo, que se esclarezca todo, pero lo importante es que pague por lo que ha hecho. Que no haya ni un resquicio de impunidad”.

Además, recalcan un punto esencial: no existe ninguna relación entre Antonio y el detenido. “Lo han preguntado muchas veces en televisión y en los medios, pero lo repetimos claro: no había vínculo alguno. La Guardia Civil tiene que investigar todas las posibilidades, es su obligación, pero nosotros sabemos que no había relación. Lo que queremos es que quede claro y que no se inventen conexiones que no existen”.

Contra los bulos y el sensacionalismo

La familia también ha querido salir al paso de informaciones incorrectas que han circulado en los últimos días. “Se han dicho cosas que no son verdad que son falsas y que nos causan aún más dolor. Pedimos respeto. Que lo que se publique sea lo que salga de nosotros o de fuentes oficiales, no especulaciones”.

Un vacío imposible de llenar

En medio de este proceso, los familiares reconocen que aún están en una fase de incredulidad. “No hemos entrado siquiera en la fase de duelo. Es un golpe tan fuerte, tan inesperado, que cuesta asumirlo. Nos sentimos en una especie de sueño del que no despertamos”.

Pero lo que piden, más allá de la justicia, es que quede en la memoria la verdadera imagen de Antonio Campos: un hombre bueno, entregado a su madre y a su pueblo, respetado y querido por todos los que lo conocieron. “Eso es lo que queremos que la sociedad recuerde. No el horror de lo ocurrido, sino quién era él realmente. Porque Antonio merece ser recordado por su vida, no por su muerte”.