La provincia de Almería, una de las que ha tenido menor incidencia de contagios en la comunidad autónoma andaluza, ha entrado hoy lunes 11 de mayo en la fase 1 de la desescalada por la pandemia de coronavirus, una etapa que iniciarán la mitad de los ciudadanos españoles con un nuevo escenario que permite flexibilizar la movilidad y el confinamiento, más allá de las actividades laborales, para realizar actividades, ir de tapas o visitar a la familia. También se podrá asistir a entierros y velatorios y están permitidos los desplazamientos a segundas residencias, pero no se podrá salir de la provincia salvo por motivos de trabajo o sanitarios. A continuación detallamos los que se podrá hacer a partir de hoy en los 103 municipios almerienses:

Más vida social y trabajo

Los almerienses ya pueden visitar a familiares y amigos, salvo que sean positivo por coronavirus o estén en aislamiento. No obstante, no podrán reunirse más de diez personas. Tendrán que mantener la distancia de seguridad de dos metros y respetar las normas de higiene relativas al lavado de manos y, dentro de lo posible, utilizar mascarillas.

Finalmente sí se podrá visitar a personas ancianas, tal y como aclaró el ministro Salvador Illa este domingo. "En la fase 1 se permiten reuniones de hasta diez personas, sin que exista restricción sobre qué personas tienen que ser, pero siempre manteniendo la distancia interpersonal de dos metros", dijo.

Los desplazamientos

Con el cambio de fase, se podrán realizar desplazamientos dentro de la propia provincia (ya no se limitará al municipio). Eso sí, está prohibido abandonar Almería, incluso si se vive en municipios limítrofes con otras provincias (Granada o Murcia). Hay dos excepciones para salir de la provincia: por motivos laborales o por fallecimiento de un familiar.

En un mismo vehículo podrán viajar las personas que convivan en la misma vivienda ocupando todas las plazas, con un máximo de nueve plazas. Si son personas que no residen juntos podrán ir dos pasajeros por fila y con mascarilla. En vehículos de una sola fila de asientos pueden ir hasta 2 personas con mascarilla. En taxi o VTC, solo dos personas por fila sin ocupar la del conductor.

En cuanto al transporte público en los entornos urbanos e interurbanos, se recuperarán niveles de oferta de servicios del 80- 100%. Se deben implantar medidas de gestión de la demanda de viajeros. Asimismo, se establecerá un factor de ocupación de referencia. También se podrá ir a la segunda residencia, siempre y cuando esté en la misma provincia. Por ejemplo, un vecino de la capital a Cabo de Gata o Mojácar.

Comercio y hostelería

Los comercios podrán abrir sin cita previa, pero siempre respetando un máximo del 30% del aforo. Como en todos los casos, hay que mantener dos metros de seguridad y los establecimientos tendrán que realizar, al menos, dos desinfecciones diarias de los locales. En esta fase también se permite la celebración de los mercadillos al aire libre, siempre que lo proponga elayuntamiento correspondiente. Pero con condiciones: distancia de seguridad entre puestos y la delimitación del mercado ambulante para un correcto control del aforo por las fuerzas de seguridad. Se limita al 25% el número de puestos habituales y la afluencia máxima permitida será de la tercera parte del aforo.

En cuanto a la hostelería, ya no se limitará a los servicios de comida a domicilio y para recoger y llevar, sino que ahora también podrán abrir las terrazas de abres y restaurantes. La ocupación máxima será de un 50%, con una distancia mínima de dos metros entre las mesas y en grupos de clientes que no superen las diez personas. Los hoteles y alojamientos turísticos también pueden reabrir, para usuarios de la propia provincia de Almería. Pero no se podrán usar los espacios comunes, como comedores, y con restricciones, por ejemplo, en restauración, entre otras actividades, desinfección y refuerzo de normas de salud e higiene.

Agricultura y pesca

Según lo estipulado por el Gobierno en la fase 1 se permite la apertura de actividades del sector agroalimentario y pesquero que aún mantenían restricciones.

Entierros y religiosidad

Una de las situaciones más dolorosas a lo largo de estos dos meses ha sido no poder despedirse de los fallecidos. A partir de la fase 1, se podrán hacer velatorios de un máximo de 15 personas al aire libre y de diez en espacios cerrados. Igualmente, podrán asistir un máximo de 15 personas al entierro o cremación del fallecido, manteniendoprotocolos de distancia física y seguridad. En cuanto a los cultos religiosos, se podrá asistir a los templos pero con un aforo máximo de un tercio.

Cultura y ocio

Desde hoy, en Almería podrán abrir las bibliotecas para el préstamo y lectura en la sala, pero con limitación de aforo. Además, se permiten los actos y espectáculos culturales de menos de 30 personas en lugares cerrados, o un un tercio del aforo si se superase con esas 30 personas). Los espectáculos al aire libre podrán realizarse con un máximo de 200 espectadores, siempre y cuando sea sentado y manteniendo la distancia necesaria. Las visitas a los museos también estarán permitidas, pero con un tercio del aforo habitual y con control de aglomeraciones en las salas. Se podrán realizar actividades de turismo activo y de naturaleza para grupos limitados de diez personas. Finalmente, la provincia de Almería podrá volver a ser el plató de cine que es, ya que se permiten la producción audiovisual y el rodaje de cine y series.

Deporte al aire libre y en centros

En esta fase se permite la apertura de instalaciones deportivas al aire libre sin público, pero solo para practica deportes en los que no exista contacto: atletismo, tenis, etc. Asimismo, ya se podrán realizar actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios. A partir del 25 de mayo, según las previsiones, Almería podría entrar en la fase 2, si sigue cumpliendo las condiciones marcadas por el Ministerio de Sanidad.