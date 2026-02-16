Un fuerte terremoto con epicentro en Tabernas hace temblar toda la provincia de Almería

Un enorme temblor ha despertado a toda Almería la madrugada de este lunes 16 de febrero. A las 00:55 horas se ha producido un terremoto de magnitud 4,3 mbLg según los datos reportados por el Instituto Geográfico Nacional —en un primer momento notificaron que era de 4,5—.

El epicentro se ha situado en el municipio de Tabernas, en una ubicación cercana a la planta solar Desierto de Tabernas y a una profundidad muy escasa, en la superficie terrestre, lo que ha hecho que se sienta con más fuerza. El seísmo se ha notado en gran parte de la provincia, según los primeros reportes de ciudadanos. "Estaba durmiendo y se ha movido toda la cama", dice un ciudadano. "Yo estaba en el sofá y se ha desplazado hacia atrás", cuenta otro.

Por el momento no se conoce que haya provocado daños. El alcalde de Tabernas, José Díaz, ha confirmado a Diario de Almería que el temblor se ha notado con mucha fuerza en el municipio: "Menudo susto nos hemos llevado; tembló toda la casa", ha dicho. Asimismo, solo minutos después del terremoto han salido a las calles para revisar cualquier posible daño.

Cinco réplicas minutos más tarde

El Instituto Geográfico Nacional ha regitrado pequeñas réplicas del terremoto apenas unos minutos más tarde del principal y con el epicentro también en Tabernas, aunque más cerca del núcleo urbano.

Por el momento se han producido cinco pequeños terremotos además del principal. Han sido de magnitud 1,8, 1,7 y 1,6, 1,5 y 1,9 respectivamente, a la 1:03 horas, las 1:06, la 1:09 horas, 1:16 y 1:23 horas. Han tenido el epicentro mucho más profundido: 13 km, 6 km, 7 km, 11 y 3 km.

El terremoto de Tabernas se siente en varias provincias

El seísmo que ha sacudido al municipio de Tabernas la madrugada del lunes se ha sentido con fuerza en más de un centenar de municipios, según los reportes recibidos por el Instituto Geográfico Nacional, y en al menos cuatro provincias: Almería, Murcia, Granada y Jaén.

El temblor ha alcanzado la intensidad III-IV, es decir, entre débil y ampliamente observado, según la escala que usa el IGN. Se ha notado especialmente fuerte en los municipios de Tabernas, donde ha estado el epicentro, y otros de la provincia de Almería como Alsodux, Bacares, Benahadux, El Alquián (Almería), Fines, Gádor, La Mojonera, Las Alcubillas (Gérgal), Huércal de Alemría, Almería capital, Macael, Mojácar y Olula del Río.

Con menos intensidad (nivel III) se ha sentido en Albox, Cuevas del Almanzora, Benizalón, Campohermoso (Níjar), Huerta Nueva (Los Gallardos), Las Norias (Níjar), Líjar, Níjar, Oria, Pechina, Purchena, Retamar (Almería), Rioja, Senés, Sorbas, Tíjola, Turre, y Viator.

También se ha sentido, aunque ya bastante más débil, en lugares como Aguadulce (Roquetas de Mar), Águilas (Murcia), Alcaudique (Berja), Alfaix (Los Gallardos), Bailén (Jaén), Vícar, Benitorafe (Tahal), Cabo de Gata, Campillo del Moro (Roquetas), Cartagena (Murcia), Costacabana, El Parador de las Hortichuelas (Roquetas), El Real de Antas, Lubrín, Ensanche Almarjal (Cartegena, Murcia), Guadix (Granada), Huércal-Overa, La Envía (Vícar), Santa Fe de Mondújar, Motril (Granada), Puerto Lumbreras (Murcia), Quesada (Jaén), Serón, Somontín, Suflí, Vera, Adra, Baeza (Jaén), Balermas (El Ejido), Baza (Granada), Benamaurel (Granada), Linares (Jaén), Mengíbar (Jaén), Lorca (Murcia), Molina de Segura (Murcia) y hasta una decena de pueblos más lejanos como Úbeda o Torreperogil.

Tres días después de otro terremoto en Partaloa

El terremoto de este lunes en Tabernas se produce apenas tres días después de otro sismo que alertó a parte de la provincia de Almería. El jueves 12 de febrero a las 10:05 horas temblaba el suelo un seísmo en Partaloa. Un temblor de magnitud 3,2 mblLg que se dejó notar en casi una decena de municipios de la comarca del Valle del Almanzora.

Cabe recordar que el año pasado, el 14 de julio, se produjo un terremoto histórico en Almería por ser uno de los más fuertes en años. Por suerte el epicentro estuvo en medio del mar, al sureste de Cabo de Gata, por lo que no tuvo graves consecuencias. Fue de magnitud 5,3, algo que no pasaba en 70 años.