El municipio de Tíjola ha visto hoy como se dispara la tasa de incidencia con 845,5 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días con una treintena de positivos confirmados en la última semana como consecuencia del brote del coronavirus SARS-CoV-2 asociado a la cena y fiesta de graduación del 24 de junio en la nave de La Molina posterior a la puesta de bandas de una promoción de jóvenes estudiantes del instituto Alto Almanzora de esta localidad con un censo de 3.548 vecinos. Ha ocurrido lo mismo con el pueblo vecino de Armuña. Siete estudiantes acudieron a esa graduación de los que tres se han confirmado ya como positivos. Al ser un núcleo de apenas 300 residentes la tasa de incidencia es la más alta de la provincia con 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

Así lo recoge el portal de información de la COVID-19 del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía que ayer mismo contabilizaba 18 contagios en los últimos 7 días y hoy aparecen una treintena. El alcalde de Tíjola, José Juan Martínez Pérez, pedía a los vecinos la máxima cautela y prevención ante un foco epidemiológico que podría alcanzar a un centenar de afectados. El centro de salud reclamó a todos los asistentes a la cena y fiesta que se pusieran en contacto de inmediato para someterlos a las pertinentes pruebas diagnósticas por si estaban infectados.

El alcalde de Armuña del Almanzora, José Berruezo, ha explicado que los tres jóvenes permanecen aislados en casa y no hay riesgo de exposición al contagio, por lo que no han previsto medidas específicas para la contención del brote. El delegado territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, ha explicado hoy que continúa con estudio de contactos y sigue investigando la evolución de los contagios, por lo que se espera que "dentro de un par de días podamos contar la transmisión que ha existido". La labor se centra ahora en localizar "a todos los casos asintomáticos" mientras que contactos estrechos ya detectados "están siguiendo las medidas de aislamiento que marca el protocolo". El delegado ha señalado que la evolución de las personas que han dado positivo en las pruebas PCR realizadas tienen "una evolución positiva" y ha destacado que no se ha producido ningún ingreso hospitalario asociado al brote.

El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública en la provincia de Almería se reunió este miércoles sin aplicar ninguna medida específica para Tíjola y Armuña que tendrá que abordar en su próxima convocatoria. Desde principios de mayo, aquellos municipios en los que la tasa de contagios supere los 500 casos por cada 100.000 habitantes se establece únicamente el cierre perimetral sin cambios en los horarios, que quedan iguales que en el resto de los municipios. En cambio, los municipios con una tasa de más de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes quedan cerrados perimetralmente y sin toda actividad no esencial, como con anterioridad.

Bando municipal de Tíjola para blindarseEl consistorio asegura que desde el Área Sanitaria Norte se está haciendo un rastreo masivo para dar con todos los contactos creciendo el ámbito de afectados directa o indirectamente por el brote por encima del centenar. A las medidas que adopten las autoridades sanitarias para contener la propagación del coronavirus, el Ayuntamiento de Tíjola ha sumado a través de un bando municipal publicado este jueves 1 de julio el cierre de los tres pubs existentes hasta el 12 de julio, una medida que ha sido adoptada de manera consensuada con sus tres titulares, la cancelación del mercadillo semanal del sábado hasta nuevo aviso, la suspensión de todas las actividades educativas, culturales, lúdicas y deportivas programadas, así como el cierre del gimnasio municipal.

En el bando también se notifica el retraso de la apertura de las piscinas públicas municipales de Tíjola e Higueral y de la escuela de verano. También se suspenden las atracciones de feria y las visitas de familiares a la residencia de mayores San Sebastián hasta el viernes 9 de julio. La junta de portavoces adoptó estas medidas en su reunión de este miércoles 30 de junio con la intención de que se vayan modificando en función del riesgo, tendencia y velocidad del cambio en la gestión epidemiológica del brote. El alcalde ha pedido a los vecinos cautela y la mínima exposición a la propagación de la enfermedad que ayer ya se había diagnosticado en casi una treintena de vecinos.