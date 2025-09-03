“Vamos a morir los dos”: un incendio en Roquetas se investiga como tentativa de homicidio

El incendio que en la noche del martes obligó a desalojar un edificio en la calle Biescas, en Roquetas de Mar, ha revelado una historia estremecedora que la Guardia Civil instruye ya como un caso de tentativa de homicidio en el ámbito de la pareja.

Según fuentes próximas a la investigación, el varón, de nacionalidad española, había preparado la vivienda para provocar una explosión letal. Colocó una bombona de butano bajo la mesa del salón, con el regulador puesto pero sin goma de conexión, de modo que el gas se fue acumulando en el interior. Cuando su pareja, una mujer de nacionalidad marroquí, entró en la vivienda, él le advirtió que no quería vivir más y que “iban a morir los dos”. Acto seguido, encendió un mechero y se produjo la deflagración que arrasó el salón y desencadenó el incendio.

Los primeros agentes que accedieron al inmueble describen una escena de gran violencia: llamas saliendo por el balcón, cristales y marcos de aluminio esparcidos por la calle y vecinos en estado de pánico. En la entrada del domicilio encontraron al varón desnudo, con quemaduras graves por todo el cuerpo y sangrando. Fue arrastrado escaleras abajo hasta la calle y trasladado de urgencia en una uvi móvil del 061 al hospital de Torrecárdenas, donde permanece ingresado en estado muy grave.

La mujer, que consiguió huir tras la deflagración, sufrió quemaduras leves en las pantorrillas y en la ropa y fue evacuada al hospital de Poniente, en El Ejido. Su testimonio ha resultado clave para que la investigación se dirija hacia un intento deliberado de homicidio y no hacia un accidente doméstico.

Sospechas de intencionalidad

Los bomberos que acudieron con tres camiones confirmaron la versión de la víctima: en la vivienda localizaron la bombona de butano bajo la mesa, con el regulador instalado pero sin goma, y los medidores de gases detectaron altos niveles de hidrocarburos. Todo ello apuntala la tesis de una manipulación intencionada para provocar una explosión.

La entrada al piso ha quedado precintada y bajo custodia policial, a la espera de la inspección ocular de la Policía Judicial, que instruye diligencias por tentativa de homicidio y daños materiales.

Un nuevo episodio de violencia de pareja en Almería

Este caso se suma a una preocupante serie de episodios violentos registrados en la provincia en los últimos meses. El más reciente tuvo lugar en Cortijos de Marín (Roquetas de Mar), donde una mujer de 31 años sobrevivió tras sufrir un brutal ataque con cuchillo por parte de su pareja, que le provocó una profunda herida en el cuello. La víctima permaneció un día en el Hospital Universitario Torrecárdenas hasta recibir el alta médica.

La causa judicial abierta determinará en los próximos días si el varón será imputado formalmente por tentativa de homicidio en el ámbito de la violencia de género, además de los posibles delitos de daños y riesgo provocado para terceros, ya que el edificio fue desalojado por completo y los vecinos estuvieron expuestos a una situación de gran peligro.

Mientras tanto, la mujer recibe atención médica y psicológica tras un episodio que, de no haber mediado su huida y la rápida intervención de bomberos y Guardia Civil, habría podido acabar en doble tragedia mortal.

La versión institucional

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha confirmado este miércoles que el incendio de Roquetas se investiga como un hecho de origen intencionado, y que las circunstancias podrían encuadrarse en un caso de violencia de género. “Hay que tener cautela, pero todo apunta a que se trata de un episodio en el ámbito de la pareja”, señaló.

Preguntado sobre si la mujer figuraba en el sistema VioGén, Martín ha explicado que no puede asegurarlo en este momento, aunque se están investigando esas posibles circunstancias. También quiso subrayar que “afortunadamente no ha habido más daños personales” y desear la recuperación de las dos personas heridas.