El infierno de las obras del AVE en Almería: vecinos graban un "horrible" ruido noche y día

La llegada del AVE avanza bajo tierra, pero en la superficie hay vecinos que llevan semanas sin poder dormir. En la confluencia de la calle Sierra Alhamilla con La Marina, justo frente a los pisos de Fernández Bueso, un generador industrial funcionando 24 horas al día se ha convertido en la banda sonora forzada de las obras ferroviarias en Almería. El equipo, colocado porque “no hay todavía conexión eléctrica para drenar el agua del parking”, ruge a apenas 10–15 metros de las viviendas y deja un zumbido constante que atraviesa paredes y tapones para oídos. A ello se suman "dos depósitos de unos 2.000 litros de diésel junto a la máquina". Para los residentes, la situación es simple: “No podemos descansar”.

Un motor permanente frente a viviendas

El generador está colocado en Sierra Alhamilla, esquina con La Marina, frente a los portales de Fernández Bueso. Funciona de manera ininterrumpida, según los vecinos, desde hace casi dos semanas. “El zumbido está las 24 horas, pero cuando se acaba la obra es cuando más se nota: acaba la obra y empieza el zumbido”, explica D.C.H., uno de los vecinos afectados, que muestra claramente en sus vídeos la imposibilidad de descansar con el ruido del generador.

Distancia de apenas 15 metros con el generador y el tanque de combustible. / D.C.H.

Durante el día, el sonido queda parcialmente cubierto por la actividad de obra, pero al anochecer se convierte en dominante. “Incluso con tapones se oye”, señala el afectado, que describe también “una vibración que se aprecia” en el entorno, especialmente en la propia Fernández Hueso, donde el ruido “se encañona”.

Una pantalla que no ayuda

Tras las primeras quejas, se instaló un cerramiento de madera alrededor del generador. La percepción vecinal es que el efecto ha sido el contrario al esperado: “Retumba más”, asegura el residente, que reconoce que la intención era amortiguar el sonido, pero considera que el resultado ha sido insuficiente.

El depósito de combustible, preocupación

Aunque el principal problema para los residentes es el ruido constante, también existe inquietud por la cercanía del combustible. “Tiene dos depósitos, dos de unos 2.000 litros cada uno”, explica el vecino, que asegura tenerlos “a unos diez o quince metros” de su ventana. “Yo eso no lo veo”, comenta mientras observa la instalación desde su casa. “No sé si eso es seguro o no… cualquier cosa que pase ahí afecta al bloque entero”. Insiste en que no dispone de información técnica sobre la normativa, pero la sola presencia de los depósitos tan próximos a viviendas le genera desconfianza e incertidumbre.

“Nos han ido dando distintas respuestas”

El origen del problema, según los residentes, está en que la constructora aún no dispone de conexión eléctrica para las bombas que drenan el agua del futuro aparcamiento. Para suplirla, mantiene en funcionamiento el generador las 24 horas. Durante estos días, aseguran, han recibido explicaciones diferentes cada vez que preguntaban: “Que si era Endesa, que si era Iberdrola, que si mañana nos dan la luz, que si lo quitan por la noche, que si no lo pueden quitar…”.

“Díganos la verdad”, resume el vecino, que considera que la falta de una respuesta clara ha aumentado el malestar. “Nos han ido mareando, y así pasan los días. Si nos hubieran dicho desde el principio que iba a estar dos o tres semanas, pues lo asumimos… pero así no”. La sensación, dice, es que “nos están dando largas para que no denunciemos”.

Denuncia en Policía Local

El afectado afirma haber acudido a la Policía Local, donde le facilitaron un número de expediente tras registrar su aviso. En llamadas anteriores, asegura que le respondieron que no podían hacer nada mientras la obra tuviera licencia.

“Me como la obra, pero esto ya es otra cosa”

El barrio lleva meses conviviendo con el avance del proyecto ferroviario: ruido de obra, polvo, tráfico restringido y jornadas amplias. “Me como la obra”, resume el residente, “pero esto ya es otra cosa”. Recuerda días de actividad hasta medianoche y arranques a las seis de la mañana, si bien recalca que el problema específico es el funcionamiento continuo del generador junto a viviendas.