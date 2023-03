Un investigador de Almería, Premio Nacional de Medicina

El profesor Miguel Ángel Martínez González, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y con raíces almerienses, ha sido distinguido con el premio Gregorio Marañón de Medicina que otorga el Ministerio de Ciencia e Innovación. Es el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica. Los reyes de España entregaron ayer el prestigioso galardón que le ha sido concedido a este doctor por sus trascendentales aportaciones sobre la relevancia de la nutrición en medicina preventiva y, en particular, de la dieta mediterránea, así como sobre la intervención conductual para cambiar los estilos de vida.

El acto tuvo lugar en Alicante y el epidemiólogo e investigador, acompañado por una representación de su familia de Almería y compañeros, recogió muy orgulloso la distinción que a día de hoy tan solo ha sido concedida a diez investigadores de todo el país (él es el número once). Tal y como avanzó a Diario de Almería durante una entrevista previa al acto institucional, “para un investigador en medicina este el premio más deseado que puede haber y significa mucho también por mi especialidad, porque quizá la pandemia del covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la medicina preventiva, la epidemiología y la salud pública en definitiva. De hecho, es la primera vez que se da este premio a un investigador en Salud Pública”.

"La pandemia del covid-19 ha puesto en valor una especialidad, la de epidemiólogo, vital para la sociedad”

Señala que “el reconocimiento no es solo para Miguel Ángel Martínez, sino para toda la especialidad de medicina preventiva y salud pública, así como para los profesionales que se dejan la piel protegiendo a la población. Y cómo no, es extensible a todos los profesionales con los que he trabajado, desde los equipos y excelentes profesionales con los que he tenido la suerte de colaborar, a uno y otro lado del Atlántico, y que han contribuido a que la dieta mediterránea y los estilos de vida saludables posean hoy una evidencia científica indiscutible en todo el planeta, así como también los catedráticos jóvenes que se han formado conmigo”.

La importancia de la dieta mediterránea

El investigador hace extensible el galardón a todos los profesionales que colaboran en los estudios multicéntricos que hay en marcha en España y que han puesto la dieta mediterránea en el candelero a nivel mundial. “En nuestro país se han podido hacer estudios que después se han sumado a otros llevados a cabo desde Harvard y gracias a esta colaboración hemos entrado en Estados Unidos, y a partir de ahí al mundo entero. Esto ha hecho que la dieta mediterránea y el aceite de oliva en la prevención de enfermedades se haya puesto totalmente en boga en todos los países del mundo. Ahora mismo es lo que más fundamentado está en ciencia médica para la prevención de patologías cardiovasculares y otras enfermedades crónicas. Es realmente una satisfacción muy grande para todos los profesionales que trabajan en esto”, sentencia.

Explica que “cada vez más especialidades médicas advierten que se gana muchísimo anticipándose y llegando antes de que ocurra la enfermedad, pues una vez que ocurre la enfermedad los remedios son parciales y no solucionan del todo el problema. Con un estilo de vida y dieta saludable se llegan a solucionar gran parte de los problemas cardiovasculares. Y esto también lo estamos trabajando respecto al cáncer de mama, tratando de evidenciar cómo la dieta mediterránea y el aceite de oliva pueden prevenir este cáncer que es el que más se diagnostica”.

"Almería, con sus frutas y hortalizas, proporciona la clave de la dieta mediterránea que previene las enfermedades”

Martínez González sentencia que “a nivel poblacional y no en términos individuales, teniendo en cuenta la media, la suma de dieta mediterránea, una actividad física integrada en la rutina diaria, el control del peso corporal y las cifras de colesterol, además del sueño y el relax, contribuirán a bajar mucho las tasas de las enfermedades que más daños están produciendo ahora mismo”. Y en este cometido de cambio de conductas y de hábitos alimenticios hacia un estilo de vida más saludable juegan un papel fundamental las frutas y hortalizas que indiscutiblemente llevan el sello de la provincia almeriense. “Almería, con la inmensa producción que tiene de frutas y hortalizas, está proporcionando realmente el elemento clave de esta dieta”, destaca el investigador.

Sus raíces almerienses

Miguel Martínez González ha contado a Diario de Almería que nació en Málaga pero que sus raíces, por parte de su padre, son almerienses. De hecho asegura que nunca ha perdido el vínculo con esta tierra donde solía pasar cada año las vacaciones estivales cuando era niño, concretamente en casa de su tío Martín Martínez. Su padre, médico de profesión y especialista endocrinólogo, y sus once hermanos, todos son almerienses. Ayer, dos de ellos, Miguel José Martínez Lirola (microbiólogo en el Hospital Universitario Torrecárdenas) y Paco Martínez González lo acompañaban en este acto tan importante que marca su trayectoria profesional de más de 30 años.

Relata que su abuelo Miguel tenía una barrilería en el barrio de Pescadería y se dedicaba a la exportación de la uva que se cultivaba en la provincia de Almería. Presume del afamado bar restaurante Martínez que hace ya casi un siglo lo regentaban sus tíos. Y como apunte curioso, señala que su casa de Málaga, donde se ha criado, se llamaba “El Indalo” en referencia a sus raíces almerienses.

En el acto celebrado en la sede de Casa Mediterráneo (Alicante), el rey Felipe VI destacó la cadena de valor que proporciona la actividad científica y señaló que “reconocimientos como estos deben seguir inspirando vuestro trabajo, haciendo que cada día sea mejor, demostrando el gran potencial investigador de nuestro país y que vuestra entrega a la ciencia y los apoyos que recibís sirven al bien común”.

Por su parte, Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, ha agradecido en la misma línea la contribución de los premiados a la sociedad: “Hoy aplaudimos y valoramos la excelente labor de 20 personas que habéis volcado vuestro talento, esfuerzo, pasión y paciencia en proveernos de la máxima riqueza que una sociedad avanzada anhela: el conocimiento. Enhorabuena y gracias por contribuir a construir la esperanza”.