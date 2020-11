"¡La Virgen!" Nuevo avistamiento del 'comando jabalí' junto a la Universidad de Almería

La crisis del coronavirus cambió los ritmos de la vida ciudadana y durante el estado de alarma permitió que la fauna saliera a escena, dejando los habituales enclaves limítrofes no frecuentados por el hombre, para cobrar un protagonismo que hasta ahora no tenía más allá de la periferia de las ciudades y pueblos, sobre todo en los entornos más rurales de la provincia. Los animales aprovecharon este paisaje urbano sosegado y desértico para ampliar su territorio en busca de comida y todavía hoy, meses después del desconfinamiento en sus diferentes fases, siguen realizando todo tipo de excursiones por zonas que hacía años no frecuentaban.

La naturaleza tiende a ganar el terreno perdido y los jabalíes son uno de los animales que más apariciones está teniendo en núcleos urbanos más próximos litoral. A finales de octubre una piara campaba a sus anchas por las calles de Aguadulce en busca de sustento como había ocurrido también en julio cuando otros dos ejemplares tomaron el barrio de Villa Inés en Huércal de Almería. En uno de los vídeos grabados por un vecino se podía ver perfectamente como los jabalíes rebuscan entre la basura de los contenedores municipales. Ocurriría lo mismo en Costacabana a finales de ese mes cuando otro ejemplar cruzaba por los descampados frente a las promociones de vivienda protegida del Charco y no se retiraba ni con la presencia de los coches. En ese mismo entorno, apenas a unos kilómetros de distancia, han vuelto a ser capturados una familia al completo cuando se desplazaban junto al Paseo de Ribera cruzando la carretera de la Universidad.

Un coche con varios ocupantes ha grabado un vídeo que circula en las últimas horas a un ritmo frenético por las redes sociales en el que se aprecia pese a la oscuridad de la noche el tránsito de los jabalíes hacia las fincas. Uno de los jóvenes que graban exclama "¡La Virgen!", una expresión de asombro muy de la tierra, cuando a los tres iniciales se suman otros dos. De hecho, grupos tan nutridos de jabalíes no son habituales y habría que remontarse a septiembre de 2019 cuando un "comando" con una quincena de ejemplares cruzaba las instalaciones del campus de la Universidad de Almería y eran grabados por las cámaras de seguridad o al verano de 2017 para dar con una excursión similar entonces en la playa de los Genoveses.

También fueron insólitas las imágenes de la Policía Nacional de Almería acompañando a otros dos jabalíes en la avenida Federico García Lorca de la capital en una de las noches del confinamiento en abril. Trataron de guiarlos con sirena y llamadas hasta las afueras de la ciudad supervisando que no ocasionaran daños en el mobiliario urbano y vehículos en su paseo por el corazón de la ciudad. Y lo consiguieron sin incidentes, con un comportamiento pacífico que nada tuvo que ver con el empleado por un jabalí salvaje que en abril de 2018 tuvo que ser capturado en Huércal de Almería por la Unidad de Policía Adscrita de la Junta en colaboración con la Delegación Territorial de Medio Ambiente. El jabalí se introdujo en un domicilio particular y su actitud era preocupante.

Durante los últimos años, la despoblación de las zonas rurales ha hecho que los jabalís comiencen a explorar nuevas zonas y se estén viendo cada vez más ejemplares en zonas muy cercanas a la costa como el Cabo de Gata, Mojácar, El Alquián, Aguadulce o la misma playa de Costacabana.