Javier Aureliano García dimite como presidente de la Diputación de Almería tras quedar en libertad provisional

La crisis abierta en la Diputación de Almería ha vivido este viernes un giro definitivo. Javier Aureliano García Molina (PP) presentó su renuncia irrevocable como presidente de la institución provincial, apenas 24 horas después de haber quedado en libertad provisional por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería en el marco de la segunda fase del caso ‘Mascarillas’, la investigación que ha puesto patas arriba la política provincial.

Según ha comunicado oficialmente la Diputación, se trata de “una decisión voluntaria” adoptada tras registrar su renuncia como concejal del Ayuntamiento de Almería y también como diputado provincial, condición necesaria para presidir la institución.

García abandona así un cargo que ejercía desde enero de 2019 y lo hace, según el comunicado, “desde el convencimiento de su inocencia” y con la intención declarada de “centrarse en su defensa y demostrarla”.

Renuncia también Fernando Giménez

Se ha confirmado además la renuncia, también oficializada este viernes, de Fernando Giménez, vicepresidente segundo de la Diputación, igualmente detenido el martes y puesto en libertad provisional ayer tras declarar ante el juez.

Deja sus responsabilidades en áreas catalogadas por la Diputación como “claves” en los últimos años, vinculadas a turismo, proyección de marca provincial y patrimonio.

Ambas salidas, las dos de gran peso, suponen el mayor golpe político sufrido por el PP almeriense en más de una década.

Medidas cautelares y una investigación que escala

Tanto García como Giménez, igual que el alcalde de Fines, su hijo y un técnico de la Diputación, quedaron ayer en libertad provisional, pero deberán comparecer los días 1 y 15 de cada mes, no podrán dejar el territorio nacional y tienen retirado el pasaporte.

La causa investiga presuntos delitos de cohecho, malversación, blanqueo, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública. Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el procedimiento suma ya aproximadamente 17 investigados, entre ellos familiares directos del propio García y el exvicepresidente tercero Óscar Liria, reactivado como investigado tras los registros del martes.

La UCO sostiene en su informe que los investigados pudieron facilitar adjudicaciones presuntamente fraudulentas en la Diputación y en el Ayuntamiento de Fines, con comisiones ilegales canalizadas a través de sociedades y movimientos patrimoniales.

El comunicado enviado por la Diputación, de tono institucional, evita mencionar el contenido de la investigación y pone el acento en la gestión realizada durante los últimos seis años, destacando proyectos “transformadores” vinculados a despoblación, cultura, turismo o agroalimentación. La institución subraya que García ha dedicado “toda su vida profesional” al servicio público y que ahora afrontará esta etapa “alejado” de él.

Comienza la transición

Tras la renuncia del presidente y uno de sus vicepresidentes, la Diputación deberá activar del proceso para elegir a un nuevo presidente provincial, un movimiento que partidos y técnicos prevén para la próxima semana. En este momento ejerce en funciones el actual consejero de Agricultura andaluz, Ramón Fernández-Pacheco.

El vacío político provocado por la operación policial y las dimisiones simultáneas abre una etapa de máxima incertidumbre en la corporación provincial y obliga al PP a recomponer su dirección interna mientras aún se desconocen buena parte de los detalles que permanecen bajo secreto de sumario.