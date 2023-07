“El 23-J nos jugamos que el AVE llegue en 2026 con el PSOE o que el PP ponga el pie en el freno”

La candidata por el PSOE de Barcelona al Congreso de los Diputados el 23J y ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha garantizado que el Gobierno de Pedro Sánchez traerá el AVE Almería en 2026, según la fecha prevista, y ha recordado que ha sido el PSOE quien le ha dado el impulso definitivo a esta vital infraestructura que mantuvo paralizada el PP en los gobiernos de Mariano Rajoy. En este sentido y “viendo los antecedentes”, ha sostenido que tras las Elecciones Generales “nos jugamos que el AVE llegue en 2026 o que se ponga el pie en el freno con el PP”. Además, Raquel Sánchez ha puesto el foco sobre la financiación de este proyecto.

“Hay una parte que entra en el fondo de Recuperación y Resiliencia y el PP es un riesgo para los fondos europeos Next Generation” debido a que “es un partido que se esforzó en acudir a Bruselas para hablar mal de España y que ya está anunciado que va derogar hitos del plan de Recuperación y Resiliencia”, ha rememorado. “Cuando el PSOE llegó al Ministerio de Transportes no había planificación lógica secuenciada de actuaciones que permitieran hacer realidad la llegada del AVE”, ha revelado. Sin embargo, "el Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado la inversión a cotas que no se habían visto antes y, a pesar de las mentiras y de los bulos del PP, los datos, las obras, el nivel y el ritmo inversor de estos años son la mejor prueba de que el Ejecutivo cumple” y que el AVE, ha insistido, llegará en 2026 a Almería.

El PSOE, ha añadido, ha “duplicado la inversión respecto a lo que había invertido el PP en el proyecto y hemos multiplicado por cinco el volumen de licitación” por lo que, en estos cuatro años, el Gobierno de Pedro Sánchez “ha compensado el agravio de la inversión de los gobiernos del PP”. Además de las obras para la llegada de la alta velocidad a Almería, que cuenta con la totalidad de tramos licitados, la titular de Transportes se ha referido al enlace de la A-7 con la A-92 en Viator o a las obras del tercer carril de la A-7 en Roquetas de Mar, así como al enlace que conectará la A-7 con el Puerto de Almería; todos proyectos que llevan el sello del Gobierno de España y que, en su conjunto, constituyen una “revolución” para Almería ya que “responden a las necesidades de las y los almerienses”. Raquel Sánchez también ha subrayado que, en materia de movilidad, el Gobierno de España ha activado 3.000 plazas más de Intercity y que está en marcha el intercambiador con Granada para reducir los tiempos en el trayecto ferroviario de Almería a Madrid.

El Gobierno de España garantiza el soterramiento

Respecto al proyecto para soterrar las vías del tren a su paso por la capital, la ministra y candidata al congreso por Barcelona, ha asegurado que el Gobierno de España “ha tenido clara desde el principio su inversión” en este proyecto en el que participan el Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía siendo esta última administración, liderada por el PP, la única que “ha variado su posición” respecto al proyecto inicial. “El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mantenido intacto su compromiso con el soterramiento”, un proyecto que supondrá una inversión de 240 millones de euros y de la que el Gobierno de España “garantiza su parte”.

En materia de vivienda, Raquel Sánchez ha puesto sobre la mesa la construcción de 170 viviendas y la rehabilitación de 540 casas” fruto de la gestión en materia de vivienda que ha realizado el Gobierno de Pedro Sánchez en Almería en esta materia, que es el “quinto pilar del estado del bienestar” al tiempo que “una cuestión de Estado”. Por su parte, el cabeza de lista del PSOE de Almería al Congreso el 23-J, Antonio Hernando Vera, ha calificado de “histórica” la gestión y la inversión del Gobierno de España en infraestructuras ferroviarias en Almería. “Tanto esta ministra como Pedro Sánchez van a pasar a la historia de Almería gracias a lo que están haciendo por el AVE y las infraestructuras en la provincia” cuestiones que eran “demandadas desde hace tiempo y que van a ser una realidad con el PSOE”, ha sostenido.