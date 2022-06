“El PP no hizo ni un kilómetro del AVE en Almería y nosotros lo vamos a terminar en 2026”

Nacida en Barcelona en 1975, licenciada en Derecho y exalcaldesa de Gavá (2014-2021), Raquel Sánchez está a medio mes de cumplir su primer año como ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). Aprovechando su visita a la provincia para conocer de primera mano el impacto de las medidas de respaldo al sector de los transportistas, la ministra hace un repaso el esfuerzo inversor de su departamento en Almería. AVE a Murcia, tren a Granada, obras de la A-92 en Viator, Cañarete, tercer carril de la A-7... el Mitma ha movilizado cerca de mil millones de euros en infraestructuras fundamentales para el desarrollo de la provincia en los presupuestos de 2021 y 2022.

- El Gobierno de Pedro Sánchez se está implicando al máximo en la campaña electoral y aquí en Almería han estado el presidente y cinco de sus ministros. ¿Qué se juega el PSOE en las andaluzas?

- Para nosotros esta campaña es muy importante, pero los que realmente se juegan mucho en estas elecciones son los andaluces y las andaluzas porque estos años de gobierno de Juanma Moreno han servido para demostrar que no ha cumplido las promesas electorales con las que se presentó. Es la oportunidad de los ciudadanos de contribuir a recuperar el ritmo de una comunidad que mantienen paralizada y que para el conjunto de España es muy importante como lo es para este Gobierno que tiene un gran compromiso con esta tierra y retos que requieren una gestión en la Junta de Andalucía que esté alineada con nuestros objetivos como país. La transición ecológica, la digitalización, la transformación de la economía y, sobre todo, estar la lado de las personas que más lo necesitan.

- ¿Cómo valora la gestión de PP y Cs en el gobierno andaluz?

- Creemos que la respuesta que ha dado el PP a la pandemia ha dejado mucho que desear y que Moreno se presenta como un buen gestor pero su discurso no se sostiene con los datos que hay de desempleo, pérdida de empresas, a la cola en dependencia y otros indicadores sanitarios y de educación. Este no ha sido un buen gobierno para los andaluces y además hay que añadir ahora el riesgo de que clarísimamente no tienen ningún complejo de abrir las puertas a la ultraderecha como ya ha hecho el PP en Castilla y León. Eso es lo que se juegan los andaluces que tienen que elegir un retroceso con las derechas o un avance con los derechos.

"Estamos en disposición de valorar cuál es el mejor uso para la estación, pero primero tiene que haber una propuesta en firme”

- El Mitma ha invertido más de 2.200 millones de euros en Andalucía desde 2018, pero desde la Junta se repiten las críticas por falta de inversiones. ¿Hasta qué punto condiciona esa falta de entendimiento y lealtad el desarrollo de las principales infraestructuras? ¿En algún momento ha existido un mínimo de sintonía entre Consejería y Ministerio?

- Nunca será por falta de voluntad del Gobierno y mucho menos de este Ministerio. Tenemos un compromiso que se ha demostrado con hechos, ahí están los más de 2.200 millones de euros invertidos en el conjunto de Andalucía. Hemos duplicado en los presupuestos de 2020 y 2021 los que heredamos del Gobierno anterior de Rajoy y estamos dando un impulso decidido a todas aquellas infraestructuras que sabemos que son fundamentales para esta comunidad y en concreto para Almería sobre las que se habían hecho muchísimos anuncios de fechas y plazos que no se han cumplido. Nosotros queremos dar certezas. El gobierno actual de la Junta es especialista en hacer anuncios y estudios, incluso de cuestiones que no son de su competencia, y a partir de ahí generar expectativas que luego no se concretan por falta de voluntad política. Nosotros estamos intentando hacer una gestión muy rigurosa y se puede comprobar en carreteras, ferrocarriles, puertos o aeropuertos. Nuestra disposición a colaborar sigue siendo absoluta y nos gustaría tener una mejor relación con la Junta, más saludable y cordial, porque entendemos que las infraestructuras se deberían tratar siempre como cuestiones de Estado que trascienden los colores políticos. Y en esta provincia precisamente las políticas y las promesas del PP han generado expectativas que no se han cumplido.

- Su Ministerio es, sin lugar a dudas, el departamento que más interesa a los almerienses por los proyectos que gestiona y el que más decepciones históricamente ha generado. La del AVE, por ejemplo, es una historia de túneles tapiados y la primera fecha que se dio fue 2005. ¿Ve posible recuperar el crédito del Mitma? ¿Por qué cree que se ha construido la línea AVE en una treintena de ciudades y en Almería están casi empezando ahora?

- Creo que ahora estamos avanzando indiscutiblemente, estamos dando un impulso que no ha tenido nunca el AVE. Es verdad que partimos de promesas que han generado frustraciones. Álvarez Cascos ya prometió que llegaría en 2005 y después Íñigo de la Serna vuelve a fijar fecha en 2023. Nosotros no podemos responder por esos engaños del pasado, lo que sí podemos decir es que con este Gobierno todos los tramos del AVE a Murcia están contratados o se encuentran en ejecución, a excepción del trazado en Totana que acabamos de licitar las obras y de las integraciones de Lorca y Almería que estamos redactando. Esa sucesión de adjudicaciones y el desarrollo de las obras en esta provincia es una muestra evidente de nuestro compromiso y también con el conjunto del Corredor Mediterráneo en el que hemos licitado desde 2018 más de 3.600 millones de euros. De esa cantidad, el 40% se ha licitado en el trazado del AVE Almería-Murcia y nuestro compromiso es seguir avanzando.

- ¿Llegará el AVE en 2026? ¿No habrá que reprogramar esa fecha otra vez?

- Es la única fecha que barajamos en el Ministerio. Estamos absolutamente comprometidos y hemos fijado una fecha real que vamos a cumplir. Si pasamos de las promesas a los hechos, podemos decir que más de la mitad de las obras del recorrido ya están ejecutándose o completadas y sólo nos quedan por contratar un trazado de 44 kilómetros de los 200 en total. Quién no tiene crédito es el PP que no hizo ni un kilómetro de AVE durante sus Gobiernos en esta región y nosotros tenemos obras en todos los tramos.

- La línea con Murcia nos une al Corredor Mediterráneo hacia Europa, pero el trazado hasta Granada sigue siendo el punto más negro en su continuidad hacia el interior de Andalucía. La planificación de Mitma y ADIF pasa por acondicionar esta línea cuando se complete la de Murcia. ¿No es viable actuar en paralelo en los dos trazados?

- Lo hemos valorado, pero no es factible ni lógico. El hecho de que pudieran completarse antes las dos actuaciones implicaría que durante un tiempo que no sería precisamente corto dejaríamos aislada ferroviariamente a la provincia. No es una opción viable pensando en el interés de los ciudadanos. Esa planificación que se hace debe ser coherente y garantizar la conectividad de los almerienses. Será una obra de 800 millones de euros que evitará los trasbordos y reducirá los tiempos de viaje en 43 minutos. Ya se presentó un primer avance del estudio funcional y en las próximas semanas se dará a conocer el proyecto definitivo que permita la mejora de Granada y Almería. También hemos tenido en cuenta el próximo hito que será poner en servicio el cambiador de ancho de Granada permitiendo la entrada de trenes híbridos para compatibilizar la línea convencional y la de AVE. Entendemos que es una secuencia lógica y ordenada de cómo se deben acometer las dos actuaciones.

"En los próximos días se dará a conocer el proyecto definitivo de la actuación de mejora de la línea de tren entre Almería y Granada”

- ¿Está operativo el cambiador a finales de año?

- Nos gustaría tener finalizado el cambiador a finales de año y en 2023 completar todo lo necesario para la explotación de la línea.- En los últimos meses se ha venido insinuando desde diferentes lobbys que la Junta de Andalucía quiere los dos trazados del corredor mediterráneo pero prioriza el central por Algeciras, Sevilla y Madrid. ¿Hasta qué punto es cierto este planteamiento y en qué medida condiciona el desarrollo del eje entre Francia y Almería-Granada?

- Para nosotros es absolutamente fundamental que avancemos en el Corredor Mediterráneo. Y me remito a los datos. Desde 2018 hemos puesto en marcha 233 kilómetros del trazado por el litoral y esa es la mejor muestra del impulso que se ha dado. Me gustaría que no se genere ningún debate estéril ni sospechas porque estamos trabajando en paralelo también en esa parte central del Corredor Mediterráneo y también lo estamos haciendo con el Atlántico porque nos hacen más competitivos, como ocurre con el central para Andalucía, pero desde luego eso no va ir nunca en detrimento del trazado litoral en el que hemos avanzado muchísimo.

- La estación del ferrocarril se ha venido rehabilitando en los últimos años sufriendo considerables retrasos por un modificado de la actuación. Desde marzo de 2021 queda pendiente una tercera fase de obras que dependería del uso que se le iba a dar. ¿Se ha avanzado algo en la decisión de su uso y el final de la remodelación? ¿Están dispuestos a aceptar la petición de cesión del Ayuntamiento?

- Nos gustaría conocer la propuesta del Ayuntamiento y no tenemos constancia de que se haya presentado nada formalmente. Tratándose de un Bien de Interés Cultural (BIC) queremos conocer el futuro uso que se propone y no dependerá solo de nosotros, también hay que abordarlo con el Ministerio de Cultura. Estamos en total disposición de valorar cuál es el mejor uso posible para la estación conscientes de que el Ayuntamiento es el que mejor conoce las necesidades y posibilidades que ofrece la estación, pero tiene que haber una propuesta en firme.

"El mes que viene vamos a formalizar el contrato de mejora del enlace de A-7 y A-92 en Viator y después del verano estará en obras”

- Uno de los principales problemas de esta provincia es la movilidad con el Poniente. Desde hace más de 15 años se viene hablando del tercer carril de la A-7 entre Almería y Roquetas. ¿Está entre las prioridades de su Ministerio o tendremos que seguir esperando más años?

- Hicimos un documento ambiental del proyecto del tercer carril que se remitió al Ministerio para la Transición Ecológica y nos informó de que era necesaria una evaluación ambiental ordinaria. Y ahora nos encontramos en fase de redacción de esa evaluación. Nuestro próximo hito es poder presentarla lo antes posible para seguir avanzando en su tramitación.

- En materia de carreteras, la más peligrosa de Almería, la del Cañarete, no ha dejado de cerrarse por desprendimientos y a su vez de 'parchearse' durante los últimos años con obras muy puntuales. Se han previsto varias actuaciones a la vez con una duración de 28 meses. ¿Con esta intervención global de Carreteras creen que se solucionará el problema de forma definitiva?

- Me gustaría pensar que sí. Somos conscientes de que ese trazado es de una gran complejidad geotécnica que ha motivado que se hayan sucedido una serie de obras de emergencia por los desprendimientos que se han producido en esa carretera y queremos tener una actuación integral. Hemos formalizado el contrato por importe de casi 700.000 euros para mejorar el sistema de protección en el Cañarete. También somos conscientes de los problemas de saturación de la A-7 y se van a abrir ventanas de circulación para poder compatibilizar el desarrollo de las obras con la fluidez el tráfico en la zona de cara a la época estival en la que crece el movimiento de vehículos.

- A finales del pasado año presentaba la remodelación del enlace entre la A-7 y la A-92 en Viator y se aprobaba su licitación por 39 millones, pero de momento desconocemos si ha habido avances y cuándo tendrá lugar su adjudicación e inicio de obras.

- Licitamos el contrato el 1 de enero por importe de 39 millones de euros y tenemos previsto formalizar el contrato el mes que viene y poder iniciar las obras después del verano. Con esta actuación se mejorará la capacidad del nudo al resolver los movimientos entre las dos autovías con origen-destino Almería, Murcia y Granada mediante ramales directos.

- Estamos en el aeropuerto de Almería que empieza a remontar el vuelo después de dos años de pandemia bajo mínimos. ¿Qué están haciendo desde su Ministerio para conseguirlo?

- El primer objetivo que tenemos es recuperar el tráfico aéreo anterior a la pandemia y en ese sentido la red aeroportuaria de Aena se está comportando bien y estamos en unos niveles muy próximos a los de prepandemia. Este aeropuerto aspira a asumir más tráfico aéreo y creo que vamos trabajando en la buena línea tratando de ser cada vez más competitivos para la compañías aéreas. Estamos a punto de aprobar el próximo plan estratégico de Aena y vamos a mantener las tasas aeroportuarias congeladas y esas medidas benefician al conjunto de aeropuertos, sobre todo en los más pequeños porque es una vía de entrada para nuevas aerolíneas y eso es fundamental para el turismo. También seguimos trabajando en las infraestructuras contempladas en el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III).