La Legión conmemora en Viator su 105 aniversario: "Es una forma de vida que exige lealtad sin fisuras"

La Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión ha conmemorado en la Base Álvarez de Sotomayor de Viator (Almería) el 105 aniversario fundacional de esta unidad, con una jornada de puertas abiertas que ha culminado con una parada militar presidida por el jefe de la Fuerza Terrestre, teniente general Carlos Melero Claudio.

El acto central se ha desarrollado este sábado a mediodía en el Patio de Armas de la base, donde han formado las unidades legionarias con sus guiones, banderines y escuadras de gastadores, acompañadas por la Unidad de Música y la Banda de Guerra. Según una nota remitida por la Brigada, el mando de la formación ha correspondido al coronel Javier Mackinlay de Castilla, jefe del Tercio Don Juan de Austria, tercero de la Legión.

Durante la parada se ha entronizado la imagen del Cristo de la Buena Muerte y se han sucedido la incorporación de la Enseña Nacional del Tercio, honores a la autoridad, revista de la fuerza, lectura del Real Decreto de creación de la Legión y la renovación del juramento a la bandera de personal que pasa a la reserva. Además, se ha procedido a la entrega de títulos de Legionario de Honor, becas y condecoraciones a militares y civiles.

"Entrega sin condiciones"

El general jefe de la Brigada, José Agustín Carreras Postigo, ha intervenido para subrayar que el "compromiso" es el sello invisible que guía el alma y corazón del legionario. Ha asegurado que ser legionario "es una forma de vida que exige lealtad sin fisuras y entrega sin condiciones, con capacidad para asumir sin reservas su compromiso por España y por los valores del Ejército". Posteriormente se han rendido honores a los caídos con descarga de fusilería, se ha entonado la Canción del Legionario y se ha puesto fin con un desfile a pie y motorizado.

La jornada, que ha incluido visitas a la sala museística, exposición de materiales y exhibiciones de escuadras de gastadores, ha reforzado la estrecha relación de la Legión con Almería, que este viernes se plasmó también en la entrega del Escudo de Oro de la ciudad en el treinta aniversario de la llegada de la Brigada a la provincia almeriense.