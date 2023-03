El joven localizado en Almería con la menor autista fue condenado por violación y pederastia

Una menor, de 16 años y trastorno del espectro autista, desaparecía el sábado 11 de marzo de Gnesta, un municipio de poco más de 5.500 habitantes en la provincia de Södermanland al sureste de Suecia. Los padres desesperados iniciaban la búsqueda de inmediato y presentaron la correspondiente denuncia ante las autoridades policiales de su país. Testigos afirmaban, según recoge el medio de comunicación local SN, que la habían visto subir en un turismo esa noche en la que se marchó con ropa oscura y una chaqueta de invierno negra con capucha. Era la primera vez que se marchaba sin avisar, dejándose en casa el teléfono móvil y la cartera con la documentación. "No sabemos qué ha pasado y estamos muy preocupados, ella nunca ha desaparecido y es una niña con especial vulnerabilidad, necesita ser encontrada por su propio bien", reconocía su padre al periódico Södermanlands Nyheter.

Diez días después, los progenitores recibían una videollamada del puesto principal de la Guardia Civil de Huércal-Overa en la que volvían a ver a su hija acompañada por dos agentes con los que se comunicaron en inglés. La primera reacción fue de tranquilidad porque se encontraba en buen estado de salud aparente, pero no daban crédito de su paradero. La joven había sido localizada a más de 3.600 kilómetros de su hogar gracias al aviso que recibió la Benemérita este martes de una allegada a la familia de la menor que la situaba en calle Palmera de la pedanía de Almajalejo. Nadie sabe quién informó a la alertante ni por qué la menor con autista acabó en el sur de Europa, pero si pudo comprobarse sobre el terreno que no lo había hecho sola y en todo momento estuvo acompañada de su pareja sentimental, un joven de 26 años con el que permanecía en una caravana remolcada por un Volvo de matrícula sueca.

El cruce de datos de Diario de Almería, que avanzó el hallazgo en primicia, con el diario SN que venía haciendo cobertura informativa de la desaparición, ha permitido identificar al acompañante y lo que es más importante para la investigación, el peligroso historial que atesora con un marcado perfil antisocial de violador y pederasta. Se trata de Jonathan Benjamin R.N.L., también de nacionalidad sueca pero con permiso de circulación de Reino Unido, que alegó ante los agentes que lo encontraron que había perdido el pasaporte. Según ha publicado el portal de noticias SN, ha sido condenado por varios delitos que comenzaron con un robo en 2012 cuando sólo tenía 15 años, entre los que figuran fraude y blanqueo de capitales, si bien lo más preocupante son sus antecedentes sexuales con una violación a un menor en 2014 y otra a un adulto en 2015 por las que fue condenado a prisión.

En 2021 volvió a ser acusado de agresión sexual en el sur de Suecia, pero no llegó a ser juzgado. SN avanza que el prófugo tendría que haber acudido al tribunal del distrito de Kalmar en noviembre de 2022, pero no lo hizo y desde entonces permanece con orden de búsqueda y captura por incomparecencia y paradero desconocido. Es más, el 12 de enero de este año, las autoridades policiales de su país reciben información de que se encontraba en Irlanda, pero no completaron su detención. En las entrevistas del Servicio de Libertad Condicional se recoge que en el pasado sufrió "adicción a las drogas y asociación delictiva", si bien mostraba estabilidad en cuanto a vivienda, trabajo y medios de subsistencia. Permanecía en libertad y consiguió enamorar por Internet a una joven de 16 años aprovechando su vulnerabilidad. Hace dos semanas emprendieron la huida hacia Almería y aquí se acabó su trayecto a la espera de las consecuencias penales que pueda acarrear su fuga con una menor con cierto grado de discapacidad.

La menor sigue bajo custodia alejada del joven

La investigación inicial sobre una desaparición ha ido virando hacia un posible secuestro pendiente de investigación, tal y como reconocía Madeleine Bergdal, fiscal adjunta en Nyköping. Por el momento se desconoce si se ha ordenado la detención o comparecencia de Jonathan R.N.L.. Lo que sí han querido trasladar las autoridades suecas a la familia es que la adolescente se encuentra bajo custodia en España y se mantendrá alejada de la pareja sentimental con la que inició el viaje en caravana. Según ha podido conocer Diario de Almería, la Fiscalía de Menores ha dado instrucciones para que sea acogida mientras se completa el proceso de retorno a su país.

En su testimonio ante los agentes en Huércal-Overa, la joven empleó un nombre falso y también dijo tener 18 años, pero las fotos que había recibido la Guardia Civil a través del sistema de intercambio que manejan las fuerzas y cuerpos de seguridad de la Unión Europea, conocido como SIRENE, fueron determinantes para desplazarla junto a su novio, del que desconocían su historial de delitos sexuales, hasta el puesto principal donde los padres confirmaron la identidad mediante una videollamada. En todo momento la joven dijo que se había ido voluntariamente y que había mentido porque no quería volver a Suecia, por lo que la justicia de su país deberá determinar el grado de culpabilidad del acompañante y si ha cometido algún delito en base a la capacidad jurídica que podría tener una menor con discapacidad que hasta los 18 años debe permanecer bajo la tutela y patria potestad de sus padres.