Las mafias del petaqueo responden a la Guardia Civil: incendian un coche patrulla en Adra

Una llamada alertaba, cerca de las once de la noche de este miércoles, al puesto principal de la Guardia Civil de Adra de la comisión de un delito, presumiblemente un robo, en la barriada de La Alquería. Una patrulla se movilizó de inmediato y acudió a este núcleo situado en la zona norte de la localidad, en una calle inaccesible en vehículo, por lo que se quedó aparcado mientras los agentes subían a pie a inspeccionar las viviendas atendiendo a las indicaciones de la denuncia telefónica. Lo que no sabían, ni podían imaginar, era que estaban siendo víctimas de una trampa. Mientras inspeccionaban el lugar buscando un delito inexistente, alguien incendiaba su coche patrulla hasta calcinarlo en cuestión de minutos. Según ha podido conocer este periódico de fuentes de la investigación policial, tras la extinción de las llamas por parte de los bomberos del Poniente, en una de las ruedas delanteras se encontraron restos de un líquido iniciante del fuego, lo que pone de manifiesto que había sido provocado por una o varias personas.

Zona en la que fue calcinado el vehículo de los agentes de la Guardia Civil

Al no encontrarse en la zona, los agentes resultaron ilesos, sólo se produjeron daños materiales, y tampoco pudieron identificar a nadie implicado en este incendio intencionado que apunta claramente a una represalia. Pero el que había atacado al vehículo no responde a un pirómano cualquiera. Fuentes de la investigación confirman que se trata de un nuevo aviso para navegantes lanzado por las mafias del petaqueo que no sólo han sobrevivido a la potente ofensiva policial por tierra, mar y aire de los últimos años en la comarca, sino que además se están rearmando y han querido responder a las recientes detenciones e incautaciones de narcolanchas, vehículos y hasta tractores.

Drones y cámaras para blindar su negocio Estos ‘empresarios’ del petaqueo se concentran principalmente en el Poniente donde están desplegando drones para controlar en todo momento la actividad de la Guardia Civil en sus dependencias, así como el uso de informadores que avisan de los movimientos por la comarca más occidental de la provincia y de la instalación en las torretas de alta tensión del suministro eléctrico de cámaras con tarjetas SIM con las que observar en directo cualquier operativa policial. De hecho, ante la presencia de estos drones se ha tenido que desplazar al Poniente el equipo Pegaso de la Benemérita, que tiene base en el aeropuerto de Almería, para interceptar estas aeronaves que ofrecen imágenes en tiempo real.

Los agentes de estas localidad del Poniente están sufriendo las amenazas e intimidación de los clanes y trabajadores de esta actividad clandestina que parecía un problema del pasado tras la desmantelación de grandes organizaciones implantadas sobre el terreno como la del Latero o el Rifeño. Pero nada más lejos de la realidad. La estocada se quedó corta y la estructura delictiva del petaqueo está creciendo en el Poniente, principalmente en la franja costera comprendida entre Guainos Bajos y Guardias Viejas, y cada vez que la Guardia Civil cierra un narcoembarcadero o precinta un almacén para las neumáticas y petacas se vuelve a montar otro para que nunca pare el negocio de suministro de combustible a las planeadoras del hachís procedentes de África.

El vehículo quedó prácticamente calcinado en cuestión de minutos

Cuando se cumple un año del trágico suceso de Barbate en el que los narcotraficantes sesgaron la vida de dos agentes de la Guardia Civi, la situación en el litoral almeriense apenas ha cambiado a pesar de las continuas actuaciones que se han realizado contra estas organizaciones criminales, con más de medio centenar de detenidos en las dos operaciones de mayor calado en los últimos años. Los petaqueros, salvo los que han aceptado cobrar en especie, están esquivando delitos contra la salud pública, pero se enfrentan al de contrabando que está sancionado con pena de prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces el valor de los bienes incautados si superan los 50.000 euros. En el caso de que sea inferior a esa cantidad sólo se levantará infracción administrativa.

Además, los contrabandistas adquieren el carburante en cantidades inferiores a las que obligan a expedir un documento de circulación o albarán, lo que dejaría constancia de su trazabilidad e identificación, una exigencia legal para la distribución por persona y día de 60 litros de gasolina y 240 de gasoil. Fuentes de la investigación vienen retirando a este periódico su malestar con el enjuiciamiento de esta tipología de hechos delictivos relacionados con el narcotráfico que permite a los acusados estar en la calle a las horas de estar detenidos por el colapso de los juzgados para hacer frente a estas macrocausas por la implicación de redes con carácter internacional.

Narcoembarcaderos en el mar de plástico

De ahí que a lo largo de la costa almeriense, principalmente en la comarca del Poniente, hayan ido proliferando desde incluso antes de la pandemia un considerable número de embarcaderos encubiertos desde los que parten a diario gasolineras flotantes para abastecer a las narcolanchas. En la Curva de Adra, sin ir más lejos, el Servicio de Vigilancia Aduanera ha llegado a interceptar hasta en cuatro ocasiones en un mes a una persona a la que sancionaban e intervenían la mercancía y el barco, pero al día siguiente compraba otro y volvía a echarse a la mar. Y la razón es bien sencilla. Controlar el suministro de gasolina es vital, una cuestión estratégica para las redes criminales, lo que está disparando los precios del servicio ilícito que se presta desde Almería y la rentabilidad de su negocio logístico.

Asociaciones y sindicatos reclaman más medios Las asociaciones de Guardia Civil y sindicatos de Policía Nacional reclaman al Gobierno que destine más medios humanos y materiales para poder plantarle cara al narcotráfico, además de mejorar la seguridad de los agentes que se están enfrentando sobre el terreno a peligrosas mafias dedicadas al triple negocio de las drogas, petaqueo e inmigración irregular. Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) exigen un refuerzo de las dotaciones terrestres, marítimas y aéreas en la provincia, así como la declaración de Especial Singularidad por el peligroso incremento de la actividad de las organizaciones delictivas en un enclave estratégico como el mar de Alborán. El portavoz de AUGC en Almería, Víctor Vega, asegura que las operaciones esporádicas que se realizan con refuerzos externos tienen un efecto mínimo y no contribuyen a derrotar a las mafias asentadas principalmente en el Poniente. AUGC ha recurrido a la Inspección de Trabajo, Riesgos Laborales de la Benemérita e incluso al Defensor del Pueblo para que se vele por la seguridad de los agentes que actualmente en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración clandestina. "Sabemos que las mafias van a ir a más, hay que incrementar los recursos y también tienen que endurecerse las penas incluyendo el petaqueo para que se considere delito y no infracción administrativa", argumenta Víctor Vega.

Cada bidón-petaca de combustible (normalmente de 25 litros) entregado en alta mar se está pagando a una media de 200-300 euros cuando el precio en la gasolinera no llega ni a 50, por lo que pueden ganar más de 50.000 euros en un solo trayecto. Las narcolanchas necesitan en torno a 120 litros de combustible por motor y hora de navegación y normalmente cuentan con tres y cuatro propulsores fueraborda de 300 caballos de potencia que disparan el consumo. Guardia Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria tienen en el punto de mira a varios sospechosos que podrían estar dedicándose al suministro a las planeadoras y que realizan acopio de combustible en naves y fincas repartidas principalmente por Adra y El Ejido.

Ofensiva de la Guardia Civil

La Benemérita tiene en curso una operativa de control en los dos últimos años en la comarca, con el apoyo de unidades de la Comandancia, el Grupo Antiterrorista Rural (GAR) y el Servicio Aéreo, para la prevención y persecución de actividades relacionadas con el transporte y abastecimiento de combustible a las redes delictivas. En junio del pasado año desmantelaban el Clan de los Lateros que tenían su centro neurálgico en un cortijo en el barrio de Puente del Río. "Era la mayor plataforma logística de abastecimiento de narcolanchas de todo el Mediterráneo con 52 cuentas corrientes bloquedas y embargadas en las que había más de cinco millones de euros y 700.000 euros en efectivo", explicaba días después el general jefe de la Guardia Civil, Luis Ortega.

En la operación Ovidio participaron más de 200 agentes del Instituto Armada y Vigilancia Aduanera que registraron 35 propiedades en Adra y Berja e incautaron 25 embarcaciones, 85 vehículos y 40.000 litros de gasolina. Es más, habían comprado casi todos los inmuebles del barrio, un total de 42 viviendas y fincas desde las que canalizar su actividad con importantes medidas de seguridad como cámaras instaladas en postes de luz y fachadas. Sólo seis de los arrestados están en prisión provisional por los delitos de contrabando, blanqueo de capitales, abastecimiento de combustibles a las planeadoras del tráfico de drogas y seres humanos.

Uno de los cortijos desmantelados en Adra en operaciones contra el petaqueo

Un mes después se desarrollaba la operación Caramel contra otra organización que quería hacerse con el nicho de mercado que habían dejado los Lateros. Fueron decomisados 30.000 litros de gasolina, 10.000 euros en efectivo, 12 embarcaciones recreativas, cuatro vehículos y dos armas cortas en una intervención en la que participaron 100 agentes de la Guardia Civil con 9 detenidos y siete registros en inmuebles de El Ejido, Balanegra, Adra y Roquetas. La Guardia Civil estaba siguiendo los movimientos de esta banda desde mediados de 2023 cuando se recibió la consigna de que había que acabar con la logística del narcotráfico y la inmigración ilegal. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Almería ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de cuatro de los detenidos. Desde el pasado año se está ejerciendo una presión muy fuerte contra los petaqueros de la provincia por ser un aliado indispensable para el funcionamiento de las mafias en un enclave estratégico como el mar de Alborán, con más intensidad si cabe tras la muerte de dos guardia civiles en Barbate que ha propiciado el traslado de la actividad de las mafias hacia el sureste peninsular, con un goteo continuado de intervenciones anteriores a los dos grandes golpes del verano.