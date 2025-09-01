Muere una mujer de 85 años tras caer desde un segundo piso en Almerimar

Una vecina de 85 años perdió la vida el pasado sábado al precipitarse desde un segundo piso en la barriada de Almerimar, en El Ejido.

El aviso se recibió a las 08:20 horas en la calle Palo Mayor, a la altura de la plaza Tiburón, tras ser alertados el 061 y un testigo. Al lugar acudieron Guardia Civil, Policía Local y personal sanitario, que únicamente pudieron certificar el fallecimiento.

Según confirmaron fuentes del instituto armado, la caída fue accidental y no existen indicios de criminalidad. El caso queda enmarcado en un trágico suceso doméstico, con el atestado policial ya en curso.