Las mujeres copan los puestos de poder del Ayuntamiento de Almería

Se acaban las cábalas. Tras su juramento este pasado sábado como alcaldesa de Almería, María de Vázquez ha hecho en esta primera jornada de legislatura el reparto de áreas y competencias entre los 14 concejales que conforman su equipo de gobierno, en el que el papel de la mujer en la vida política municipal copa el núcleo fuerte. Lo componen Ana Martínez Labella, Eloísa Cabrera y Sacramento Sánchez, quienes han sido nombradas, por este orden, tenientes de alcalde.

Martínez Labella aparca los temas urbanísticos que han sido su competencia en estos últimos cuatro años al ser nombrada por Vázquez concejal de Presidencia, Planificación y Proyectos Europeos, cargo que también conlleva los asuntos relacionados con asesoría jurídica y la Junta de Gobierno, además de la gestión de la empresa municipal Almería 2030.

Se convierte así en la mano derecha de la regidora, habiéndole confiado también la portavocía del equipo de gobierno, unas funciones que ha venido desarrollando desde septiembre del pasado año. No obstante, las próximas elecciones podrían obligar a la alcaldesa a reorganizar el reparto de competencias, ya que Martínez Labella figura en la lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados como número 3.

“Somos un partido humilde y no damos por hecho que vamos a ganar las elecciones, aunque vamos a trabajar para conseguirlo y ya veremos qué ocurre y si tenemos que hacer algún cambio. No me voy a aventurar a hablar de un Plan Be porque este es mi plan”, ha atajado Vázquez ante las preguntas de los periodistas sobre una posible necesidad de reestructurar este recién estrenado organigrama.

Este plan con el que arranca su mandato sitúa como segunda teniente de alcalde a Eloísa Cabrera, que llevará las riendas de Urbanismo y Vivienda, y será también la consejera delegada de la empresa municipal Almería XXI.

Escala posiciones Sacramento Sánchez. Tercera teniente de alcalde, conserva las competencias que ha venido desarrollando en la pasada legislatura, las relacionadas con los servicios municipales, y suma otras carteras en el área que ha recibido la denominación de Concejalía de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, que engloba la gestión de los cementerios de la capital o la limpieza de las dependencias municipales como colegios y espacios escénicos.

La última tenencia de Alcaldía recae para uno de los concejales 'antiguos' de su equipo de gobierno, Juanjo Segura, quien abandona la gestión política relacionada como los deportes para ser el nuevo concejal de Agua y Zonas Verdes, manteniendo sus competencias de Agricultura que se suman a este área sobre la que recaen tareas importantes como la conservación y mantenimiento de parques y jardines, los parques infantiles y las fuentes, y la desaladora y depuradoras.

El área de Economía, Innovación y Contratación, que engloba Intervención y el Órgano de Gestión Tributaria no depara sorpresas, ya que las quinielas apuntaban a Vanesa Lara, de igual manera que la experiencia laboral señalaban a Antonio Urdiales, como nuevo concejal Sostenibilidad Medioambiental y Energética, sobre quien recae una de las mayores responsabilidades municipales que es la limpieza de la ciudad con el reto, además de María Vázquez, de lograr en esta legislatura una mejora que sea percibida por los ciudadanos.

Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento recae sobre Lorena Nieto, quien bajo su competencia estarán las políticas relacionadas con consumo, mercados y mercadillos, mientras que se desgaja de este departamento la promoción de la ciudad. Joaquín Pérez de la Blanca será esta Corporación el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, siendo también el consejero delegado de la empresa turística EMAT.

María del Mar García Lorca y Diego Cruz conservan las obligaciones que venían desempeñando, aunque con ciertos cambios. García Lorca asume, además de Seguridad Ciudadana, las labores de Función Pública y deja para otro de sus compañeros las políticas de movilidad sostenible. Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores, así como las riendas de la televisión municipal Interalmería, siguen siendo las funciones de Cruz Mendoza.

Dos áreas de nueva creación

A Paola Laynez la alcaldesa le ha vuelto a confiar el área de Familia, Inclusión e Igualdad, si bien dejará de ser la responsables de las relaciones del Ayuntamiento de Almería como las asociaciones vecinales, integradas en una de las dos áreas de nueva creación.

Por un lado, la Concejalía de Integración Social, Participación y Distritos, que recae sobre Óscar Bleda. La segunda "nueva área" es Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, que asume Antonio Casimiro.

Por último, Javier Aureliano García, sin área al ser presidente de la Diputación Provincial