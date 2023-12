Los músicos toman las calles de Almería

Las calles del centro de la ciudad se llenan de música y alegría este sábado día 30 de diciembre. Una forma diferente de despedir el año poniendo en valor la calidad de las bandas de música que existen en la provincia de Almería (en total 51 bandas conformadas por más de 5.000 músicos). Serán en total 32 formaciones, de los municipios de Serón, Tíjola, Fiñana, Macael, Líjar, María, Bédar-Los Gallardos, Pulpí, Garrucha, Turre, Carboneras, Olula del Río, Dalías, Roquetas de Mar, Instinción, Purchena, Fines, Huécija - Alicún, Huércal de Almería, Gérgal, Viator, Alhama de Almería, Benahadux, Laujar de Andarax, Abrucena, Alhabia, Alcolea, Gádor, Adra, Cuevas del Almanzora, Antas, El Ejido, Huércal - Overa y La Cañada de Almería capital, las que participen en este multitudinario evento para amenizar la ciudad en la víspera de Fin de Año.

Unos 1.200 músicos que interpretarán villancicos y canciones tradicionales de esta época navideña y que harán disfrutar de una mañana entrañable a lo largo de su recorrido. Está previsto que la música conduzca a los viandantes desde el Auditorio Municipal Maestro Padilla hasta el Parque de Las Almadrabillas. Se realizará un gran pasacalles por todo el Paseo Marítimo que desembocará en el final de esta zona marítima de la ciudad, donde tendrá lugar un pequeño concierto que servirá como colofón a un año lleno de historias, todas ligadas a la música. Porque no hay recuerdos sin música.

El presidente de la Federación Andaluza de Bandas de Música, Félix Ruiz, explica que se trata de “un evento multitudinario que no dejará indiferente a nadie”. Por su parte, el delegado provincial de la Federación Andaluza de Bandas, Pedro Masegosa, señala que “es la primera vez que se va a llevar a cabo un acto semejante y a buen seguro será un éxito, no solo por la cantidad de participantes, sino por lo que transferirá a quienes en ese momento se encuentren en la calle”. “La idea persigue el objetivo no solo de alegrar la mañana del último fin de semana del año en la capital, sino de llevar cabo una convivencia entre los amantes de la música de todos los pueblos de la provincia”, ahonda Masegosa.

Por todo el Paseo Marítimo Carmen de Burgos discurrirán las bandas de música, en grupos de cinco agrupaciones, lo que significará unos 200 músicos en cada uno. Interpretarán un repertorio que todo el mundo conoce, pues la idea es que los ciudadanos acompañen a los músicos cantando y bailando y que participen en el evento de forma activa. 'Los peces en el río', 'Gatatumba' y dos popurrís navideños con canciones tradicionales harán las delicias de turistas, vecinos de la ciudad, comerciantes, niños y mayores.

Cabe destacar que dos de las partituras tienen además connotaciones especiales por ser composiciones y arreglos realizados por músicos almerienses. “Una de ellas, Los peces en el río, es un arreglo de José domingo Castillo, compositor almeriense que hace unos años dirigió la banda de música de la localidad de Íllar y hoy se dedica exclusivamente a la composición. La otra pieza, Pasacalles Navideño, es una partitura de Pedro Jesús Martínez Cubillas, compositor y director de la banda de música Virgen del Río de Huércal-Overa”, como ha explicado Pedro Masegosa a Diario de Almería.