Noche trágica en el Levante: siete fallecidos tras la llegada de dos pateras en Los Muertos y Las Salinas

Siete personas han perdido la vida en una de las jornadas más negras que se recuerdan en el litoral almeriense. Una patera alcanzó la pasada medianoche, alrededor de las doce y media, la playa de Los Muertos, en Carboneras, mientras que otra embarcación lo hacía en la playa de Las Salinas, en Cabo de Gata. El balance provisional, confirmado por la Subdelegación del Gobierno, es de seis fallecidos en el episodio de Carboneras y uno más en el de Las Salinas. En paralelo, la Guardia Civil ha interceptado a veintiséis inmigrantes irregulares en la zona de Los Muertos, mientras que la segunda patera habría viajado con treinta y siete ocupantes.

A primera hora de la mañana, el 112 recibió varios avisos de vecinos y bañistas que alertaban de la entrada de una patera en Los Muertos y de la presencia de cuatro hombres caminando por la zona. Una patrulla de la Guardia Civil se desplazó hasta el lugar sin que en un primer momento lograra localizarlos. Poco después, a las 08:00 horas, el servicio de emergencias recibió un nuevo aviso: dos cuerpos flotaban a la altura de la playa de Marinicas. Salvamento Marítimo solicitó entonces a Protección Civil de Carboneras que se hiciera cargo del operativo y su embarcación inició las labores de búsqueda. Los voluntarios rescataron primero dos cadáveres y, en las horas siguientes, otros cuatro más, hasta completar un total de seis cuerpos localizados entre Marinicas, Corral y Los Muertos.

El dispositivo se prolongó hasta la una de la tarde y culminó con el traslado de los cuerpos en la embarcación de Protección Civil al puerto pesquero de Carboneras, donde quedaron a disposición judicial para su identificación.

La información oficial confirma hasta ahora seis fallecidos vinculados a la patera-taxi de Los Muertos y otro en la de Las Salinas, aunque fuentes próximas a la investigación no descartan que aparezcan más cadáveres. Supervivientes de la travesía han relatado que, con fuerte oleaje y poco después de la medianoche, algunos ocupantes fueron arrojados u obligados a saltar al agua al tocar tierra en Carboneras, un extremo que por el momento no ha sido confirmado por las autoridades.

Los cuerpos recuperados han sido trasladados al puerto pesquero de Carboneras, donde quedó activado el protocolo judicial y se realizarán las autopsias e identificaciones forenses. La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las circunstancias de los hechos.

El balance provisional es de siete muertos, veintiséis interceptados en Carboneras y treinta y siete ocupantes en la patera de Las Salinas, aunque las cifras podrían variar a medida que avance la investigación y se desarrollen las labores de búsqueda.