La pareja de Ana Julia declara tras meses de silencio por las amenazas a Patricia Ramírez

La investigación sobre las amenazas de muerte denunciadas por Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, suma un paso más. Este lunes, el Juzgado de Instrucción 1 de Almería ha tomado declaración por videoconferencia a la pareja de Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño de 8 años en 2018.

La comparecencia tiene un matiz relevante: se ha celebrado a petición expresa de la investigada, después de que el pasado 23 de julio decidiera acogerse a su derecho constitucional a no declarar. Ese día lo hicieron sí la propia Patricia Ramírez, Ana Julia Quezada —desde la prisión de Brieva (Ávila)— y un testigo que aportó grabaciones con supuestas amenazas.

El procedimiento se reactivó a raíz de la denuncia presentada por Ramírez el 31 de diciembre de 2024, cuando señaló que había recibido amenazas vinculadas al entorno de Quezada. Inicialmente el caso fue archivado, pero una interna de Brieva declaró haber escuchado directamente a la condenada proferir amenazas, lo que obligó al juzgado a reabrir las diligencias.

Desde entonces, la acusación particular que ejerce la letrada Verónica Guerrero insiste en que la actual pareja de Quezada pudo haber actuado como intermediaria en la transmisión de las amenazas, motivo por el que reclamó su citación formal como investigada.

El trasfondo del documental en prisión

El asunto está íntimamente relacionado con el supuesto documental que Ana Julia habría querido grabar desde prisión con la ayuda de teléfonos móviles y la colaboración irregular de funcionarios. Patricia Ramírez aseguró en julio que esa iniciativa, frustrada por su oposición, estaría detrás de la hostilidad de la condenada: “Si todo esto viene como consecuencia de que la asesina de mi hijo Gabriel se enfada porque le he cortado el documental, al final las protecciones deben establecerse dentro de prisiones”, denunció entonces.

Ese capítulo es objeto de una investigación separada en el Juzgado de Instrucción 4 de Ávila, donde se instruyen diligencias por un posible delito de cohecho.

“Las dos odian a Patricia”, según el tarotista de la novia de Ana Julia Un testigo vinculado a la pareja de Ana Julia Quezada, figura central en el caso del asesinato del niño Gabriel Cruz, ha declarado ante el juez que tanto ella como su novia mantienen una animadversión hacia la madre del menor, Patricia Ramírez. Así lo publica hoy en exclusiva Telecinco, citando al tarotista de Miren, pareja de la condenada. Lo que revela el testimonio del tarotista Según el documento obtenido por Telecinco, en conversaciones del año 2023 difundidas por el tarotista, Miren le confesó que tanto ella como Ana Julia, quien cumple condena en Brieva, “odian a Patricia” porque, según sus palabras, “podría acabar con su relación”. El testigo añade que Miren expresaba su preocupación por el posible impacto de las declaraciones de Ramírez sobre su relación, lo que, según él, motivaba su resentimiento hacia la madre del niño: “Con todo lo que está contando, está rompiendo mi relación. Quiere quitarme a Ana Julia” . Además, el tarotista afirma haber escuchado una advertencia clara de venganza por parte de Miren: “Como me corten las videollamadas con Ana Julia, me las va a pagar”. Ante esa frase, el testigo asegura sentir temor por la integridad de Patricia Ramírez. La acusación particular sostiene que Miren podría haber actuado como enlace entre Quezada y el entorno desde el que se transmitieron amenazas, por lo que su citación como investigada ha sido estratégica en esta investigación.

A la espera de nuevas medidas

Tras la declaración de hoy, el juzgado deberá valorar los siguientes pasos de la instrucción, que podría incluir la adopción de nuevas medidas de protección para Patricia Ramírez. La madre del pequeño insiste en que no puede tomarse a la ligera ninguna amenaza, ni de Ana Julia ni de su entorno, y reclama garantías para poder vivir sin miedo.

Ana Julia Quezada fue condenada en 2019 a prisión permanente revisable por el asesinato de Gabriel Cruz, al que mató el 27 de febrero de 2018 en la pedanía nijareña de Las Hortichuelas. Ocultó su cuerpo durante doce días, hasta que fue hallado en el maletero de su coche cuando intentaba trasladarlo a una finca familiar.