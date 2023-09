Los pediatras comienzan a dar cita a los bebés para la vacuna de la bronquiolitis

Según advierten los profesionales sanitarios, el virus respiratorio sincitial (VRS) es muy contagioso. Se transmite a través de la saliva y de la mucosidad de las personas infectadas: En los aerosoles o gotitas que se producen al respirar, toser, estornudar…; al tocar superficies u objetos en los que el VRS puede quedarse durante horas (chupetes, juguetes…) y tocar posteriormente la boca, la nariz o los ojos. Así, las principales medidas habituales que se emplean para disminuir el riesgo de contagio del virus son: Emplear pañuelos de papel desechables; lavado de manos frecuente; no llevar a los niños a la guardería mientras estén enfermos; evitar que los adultos con infecciones respiratorias se acerquen al niño, aunque sea un catarro leve; evitar el humo del tabaco y los ambientes muy concurridos. Además, advierten que la lactancia materna ayuda a proteger de las infecciones por virus, como la bronquiolitis. Actualmente no había una vacuna disponible para prevenir la bronquiolitis pero el empleo de anticuerpos monoclonales frente a VRS desde hace más de 20 años ha demostrado que puede prevenirla. Hasta la campaña de otoño-invierno 2022-2023 se ha empleado el anticuerpo monoclonal palivizumab en lactantes de alto riesgo. Durante la campaña 2023-2024, en Andalucía se va emplear el anticuerpo monoclonal nirsevimab de forma sistemática en menores de 6 meses, y en algunos casos de alto riesgo. Es una vacunación novedosa ya que antes solo se administraba a los pequeños de alto riesgo. Ahora es generalizada oara los menores de 6 meses y con otra diferencia importante, y es que en esta ocasión la dosis será única, frente a los cinco pinchazos que debían recibir anteriormente los menores (los de alto riesgo).

Los lactantes que recibirán la dosis única de nirsevimab durante la campaña otoño-invierno de 2023-2024 en Andalucía son los menores de 6 meses , además de los menores de un año con antecedentes de prematuridad de menos de 35 semanas de gestación , y también los menores de dos años con alguna de las siguientes condiciones de alto riesgo : Cardiopatías congénitas con afectación hemodinámica significativa cianosantes o no cianosantes; Displasia broncopulmonar; Inmunodepresión grave como por ejemplo enfermedades oncohematológicas, inmunodeficiencias primarias sobre todo combinadas y agammaglobulinemia congénita, tratamiento con inmunosupresores de forma continuada; errores congénitos del metabolismo; enfermedades neuromusculares; enfermedades pulmonares graves; síndromes genéticos con problemas respiratorios relevantes; Síndrome de Down; Fibrosis quística o que estén en cuidados paliativos.

Puede provocar complicaciones graves y el paciente necesitar ingreso

La causa habitual es la infección por uno o varios virus. El virus que mas frecuentemente produce las bronquiolitis es el virus respiratorio sincitial (más conocido por sus siglas, VRS), que en España es más común durante los meses fríos (noviembre-marzo). Se sabe que el 60-70% de los casos de bronquiolitis se deben a este virus. Existen otros virus que también pueden producir bronquiolitis, como rinovirus, metaneumovirus, adenovirus, bocavirus, y otros. La mayoría de las bronquiolitis son leves y cursan como un catarro o resfriado que se resuelve en pocos días. Otras veces, cuando el niño lleva 3-4 días con mocos y tos, comienza con dificultad para respirar y “pitos” en el pecho. También puede tener febrícula o fiebre, menos apetito, vómitos con mucosidad o dificultad para comer. La bronquiolitis puede ser una enfermedad grave en prematuros, en lactantes menores de 3 meses y en niños con problemas cardíacos, respiratorios, musculares o del sistema inmune (alteración en las defensas). Normalmente el diagnóstico es clínico, es decir, se diagnostica reconociendo los síntomas y signos del paciente, sin que sea necesaria la realización de pruebas como análisis de sangre, de mocos o radiografía de tórax. Estas pruebas complementarias y otras solo están indicadas si se sospecha que se ha producido una complicación, normalmente durante el ingreso en el hospital. Afortunadamente, la mayoría de los niños y niñas que tienen bronquiolitis no van a tener complicaciones, aunque tengan síntomas molestos durante una semana en la mayoría de los casos. En ocasiones, la bronquiolitis se puede complicar, como por ejemplo: dificultad respiratoria importante, falta de oxígeno, dificultad para poder alimentarse, deshidratación, complicaciones pulmonares (neumonía por bacterias, atelectasias, neumotórax,…), infección por bacterias en la sangre, etc. Estas complicaciones suelen llevar al ingreso en una planta de hospitalización o en la unidad de cuidados intensivos, para, dependiendo de cada caso, poner oxígeno con diferentes técnicas más o menos invasivas, suero por vía intravenoso, antibióticos, alimentación por sonda nasogástrica, etc.