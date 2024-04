La juez no percibe delito en la denuncia del octogenario que se quedó sin una ambulancia en Almería

En aplicación del artículo 779.1.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al estimar que el hecho no es constitutivo de infracción penal, acuerda la magistrado el sobreseimiento provisional y decreta el archivo de las actuaciones con reserva al perjudicado de las correspondientes acciones civiles que estime necesarias en defensa de sus derechos, pudiendo el mismo presentar recurso de reforma y de apelación.

La juez no contempla indicios de delito en los hechos denunciados por Rafael Montoya y considera que “se trata de una cuestión o contienda de carácter civil, social o administrativa, que, en todo caso, deberá ser resuelta por la Jurisdicción Civil, Social o Contencioso-Administrativa”, pues –prosigue– lo que “en definitiva se observa es un malestar por parte del denunciante con lo que respecta a la atención prestada por el 061, sin repercusión penal alguna ".

Ha presentado recurso ante la resolución judicial

El hombre de 80 años, Rafael Montoya, no está conforme con el archivo y sobreseimiento provisional de su causa dictada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, motivo por el que ha hecho uso de la posibilidad de recurrir al mostrarse convencido de que no se trata de un simple “malestar” con la atención recibida por el 061 como indica en su auto la jueza, considerando que hay un "error de interpretación" y "falta de práctica" al no haberse investigado las grabaciones telefónicas del servicio de Teleasistencia.