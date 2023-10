El hombre de 80 años que se quedó esperando una ambulancia en Almería: "Creí que me quedaba allí muerto"

Su historia ha corrido como la pólvora en las redes sociales y ha ocupado espacios televisivos en cadenas nacionales. Su denuncia al servicio de emergencias 112 por posible negación de auxilio, al ser remitido a tomar un taxi en vez de enviarle la ambulancia que había solicitado, ha generado tal impacto como el que le produce el recordar este episodio de “angustia”. Se acelera y respira hondo: “Me revive. Sentí que iba a quedarme en el sitio esperando a que vinieran a atenderme...”

Tenía cita con el dentista y, el 13 de septiembre, cogió su coche desde la capital almeriense con destino a El Parador. “Empecé a sentirme mal: agobiado, con mucho calor y fuertes palpitaciones en el pecho, con una subida de tensión, lo que me generó un estado de ansiedad que no sé bien cómo describir”, explica este hombre de 80 años muy conocido en Almería. Es Rafael Montoya, ex Jefe de la Policía Local de Roquetas, quien mantiene desde hace muchísimos años una batalla judicial contra el Ayuntamiento de Almería. Otra historia de noticias que el afectado vincula con este incidente, pues desde 1994 sufre de hipertensión con crisis cada vez que la reclamación de 400.000 euros por la mercería que el Consistorio ordenó desalojar se apodera de su bienestar físico.

Pensó que los síntomas que apreció mientras conducía probablemente se ajustasen a “un ictus o un principio de infarto” e hizo lo “más prudente”, buscar un lugar en el que poder estacionar sin poner en peligro al resto de usuarios de la carretera de El Cañarete porque también “he sido Guardia Civil”.

Parado a la entrada de Castell del Rey, llamó al servicio de Teleasistencia. “A mí mujer y a mí nos dijeron que, en estos casos, la atención es más rápida porque forman parte de un mismo circuito. Llamaron al 112 y pidieron la ambulancia y la custodia del coche por parte de la Policía Local”.

Según la denuncia que ha presentado en los Juzgados de Almería, fueron varias las llamadas realizadas, entre las que se encuentra una directa al 061, cuya grabación ha sido solicitada al Juzgado por su representante legal.

“Me dijeron que no me enviaban la ambulancia, que habían hablado con el médico de guardia y que les había dicho que lo que mejor podía hacer era llamar a un taxi e irme a mi casa a dormir”. Había pasado casi una hora y, por cada minuto, la angustia crecía. “Pensé que me quedaba allí mismo y llamé a mi hija. Le dieron permiso en el trabajo y pudo venir a socorrerme. También mi abogado”.

Ya había hecho uso de las ‘reservas médicas’ que siempre lleva consigo dado su historial clínico. Un reservorio, o mascarilla contra la hiperventilación, y una doble medicación. “El médico, al que acudí más tarde, me dijo que las consecuencias, de no haberme tomado las pastillas, podrían haber sido imprevisibles”. El informe, en el que su especialista hace constar la necesidad de realizarse una resonancia magnética y una valoración neurológico, ha sido remitido también al Juzgado como parte de la denuncia contra el 112 y el médico de guardia.

“Son unos incompetentes y es falta de humanidad no atender a una persona de 80 años”, incide para remachar que “los tengo bien puestos. He leído casos similares de otras personas pero no se atreven a denunciar a administraciones cuando ha podido existir denegación de auxilio. A mí no me asusta. Como el Ayuntamiento de Almería, una jaula muy bonita, pero con muchos pájaros dentro”.