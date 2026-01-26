El plan de tsunamis en Andalucía sigue sin aplicarse en 60 municipios costeros

Mapa de Andalucía con los municipios costeros obligados a disponer de plan local frente a maremotos: solo San Roque cuenta con el documento homologado, mientras el resto del litoral permanece sin validación oficial.

La escena se repite cada vez que hay un simulacro en las playas de Málaga, Almería, Granada Cádiz o Huelva: cintas, voluntarios, sirenas y un mensaje institucional de tranquilidad. Sin embargo, cuando se baja al terreno administrativo, la fotografía es mucho menos uniforme de lo que sugieren esas imágenes. Todos los municipios costeros de estas provincias deben crear un plan para hacer frente a los tsunamis.

Y es que Andalucía cuenta desde 2023 con un plan autonómico frente al riesgo de maremotos. El marco existe, está aprobado y define cómo debe responder la comunidad ante una emergencia de este tipo. Lo que avanza con mucha más dificultad es su traducción real a escala municipal, donde los planes locales —la pieza clave para una evacuación efectiva— se encuentran en estados muy distintos de desarrollo.

El dato no es una interpretación política ni una alarma gratuita. Es una constatación administrativa: solo un municipio andaluz ha hecho público el cierre completo de todo el recorrido técnico y formal de su Plan de Actuación Local, mientras el resto del litoral se mueve entre documentos aprobados, planes en tramitación o despliegues parciales.

La diferencia entre un simulacro y la respuesta real

La diferencia entre disponer o no de un plan local plenamente desarrollado no es teórica. Marca qué municipio tiene definidos los responsables, los protocolos, las rutas de evacuación y las zonas seguras si se produce una retirada anómala del mar o una alerta oficial.

El plan autonómico fija la coordinación general y las competencias entre administraciones, pero es el Plan de Actuación Local el que concreta qué calles se evacúan, hacia dónde, quién toma decisiones y cómo se informa a la población. Sin ese documento operativo, pueden existir señales, ejercicios o campañas informativas, pero no necesariamente un dispositivo completo y coherente.

Cádiz y el paso que abre la puerta

En octubre del año pasado, el Ayuntamiento de Cádiz aprobó en pleno su primer Plan de Actuación Local de Riesgo de Maremotos. El documento, elaborado con apoyo de organismos científicos y técnicos, identifica zonas inundables, rutas de evacuación, puntos de encuentro, edificios singulares y el esquema de mando a través del CECOPAL.

La aprobación supuso un avance relevante tras años de retraso y situó a Cádiz en una fase más avanzada que la mayoría de capitales costeras. Desde entonces, el plan entra en los procesos técnicos y administrativos necesarios para su plena integración en el sistema de emergencias, un recorrido que no siempre es inmediato ni visible para el ciudadano.

Casos intermedios: cuando el mapa deja de ser blanco o negro

Más allá de Cádiz, el litoral andaluz empieza a mostrar situaciones intermedias que matizan el panorama sin desmentirlo.

Puerto Real aprobó su Plan de Actuación Local frente a maremotos en octubre de 2025. El documento está diseñado y validado a nivel municipal y se encuentra en las fases posteriores de tramitación. El caso es relevante porque demuestra cómo la presión vecinal y la conciencia local pueden acelerar procesos que en otros municipios siguen bloqueados.

Huelva capital ha optado por un enfoque claramente operativo. Aunque su plan sigue recorriendo el camino administrativo, la ciudad ha desplegado señalización física de rutas de evacuación y ha trabajado en la identificación pública de zonas seguras, convirtiéndose en un referente práctico a nivel nacional. La preparación sobre el terreno avanza, incluso cuando el encaje formal aún no está completamente cerrado.

Chipiona representa otro modelo distinto. El municipio ha apostado por un enfoque integral vinculado a la iniciativa internacional “Tsunami Ready”, con sirenas, señalización, simulacros periódicos y comunicación constante a la población. Más allá del estado administrativo del plan, la preparación se ha incorporado como parte de la identidad local y de la gestión turística.

Estos casos no contradicen la tesis general. La refuerzan: el problema no es la ausencia absoluta de trabajo, sino un despliegue desigual, fragmentado y a distintas velocidades.

El gran vacío sigue siendo mayoritario

Pese a estos avances parciales, la mayor parte del litoral andaluz sigue sin haber hecho público un cierre completo de sus planes locales. En Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería, decenas de municipios costeros continúan en fases iniciales o intermedias del proceso.

Todos ellos están obligados a disponer de un Plan de Actuación Local frente a maremotos. A comienzos de 2026, la mayoría aún no ha completado ese recorrido.

San Roque, el único caso plenamente definido

A día de hoy, San Roque es el único municipio que ha hecho público haber cerrado todo el proceso, con un plan plenamente estructurado, validado y encajado dentro del sistema de emergencias. Ese paso le permite disponer de un marco claro de actuación, con rutas y zonas seguras formalmente establecidas.

La diferencia no es estética ni comunicativa. Es funcional. Un plan cerrado implica responsabilidades, mantenimiento y coordinación real cuando la emergencia deja de ser un ejercicio.

Concienciación sin sistema completo

En los últimos años se han celebrado simulacros en distintos puntos del litoral andaluz. Cumplen una función pedagógica evidente, pero no sustituyen a un plan local plenamente desarrollado. Sin ese respaldo, la respuesta ante una emergencia real depende más de la improvisación que de un sistema ensayado y coherente.

Andalucía dispone del conocimiento científico, del marco autonómico y de más de sesenta municipios costeros obligados a actuar. La realidad administrativa muestra avances, excepciones y modelos parciales, pero también un hecho difícil de discutir: el despliegue frente al riesgo de maremotos sigue siendo incompleto y profundamente desigual a lo largo de la costa andaluza.