Las playas de Almería podrán acoger a 138.181 personas a la vez con la distancia de seguridad de dos metros

El Ayuntamiento de Almería ha elaborado un plan de contingencia para la apertura de las playas de la ciudad que mañana mismo presentará a la Junta de Andalucía para su validación. Entre las medidas, todas en base a la orden del Ministerio de Sanidad como ha explicado el concejal Carlos Sánchez, se encuentran desde los aforos de cada una de las 15 playas que se van a abrir al público, hasta los horarios y las medidas que el propio Consistorio va a sumar para garantizar la seguridad de los bañistas.

A pesar de que Almería cuenta con un total de 16 playas, el Ayuntamiento ha decidido abrir 15 y únicamente quedará prohibido el acceso y baño a la playa de San Telmo "por su difícil acceso y complejidad para poder garantizar la seguridad", según ha indicado el edil responsable de este área. La ciudad tiene capacidad para albergar a 138.181 personas a la vez en todos sus kilómetros de playa, según los cálculos que han hecho los técnicos municipales encargados de elaborar el plan de contingencia.

El horario establecido para el uso de las playas es de 07:00 a 00:00 horas y habrá equipos de salvamento en ocho de las 16 zonas como en años anteriores. Concretamente los socorristas y puestos de salvamento estarán distribuidos entre las playas de San Miguel, El Palmeral, Nueva Almería, El Toyo, Costacabana, Retamar y San Miguel de Cabo de Gata. Y el horario de servicio será de 12:00 a 20:00 horas durante junio, julio y agosto, y de 12:00 a 19:00 horas en el mes de septiembre.

Queda totalmente prohibido cualquier actividad recreativa como fútbol playa, juego de palas o voley..., en grupo y sí se podrá practicar siempre y cuando se haga de forma individual. No obstante, sí podrán practicarlo los equipos federados, como ha aclarado el edil durante la rueda de prensa.

Los parques infantiles que hay en algunas de las zonas de costa quedarán totalmente cerrados, como lo están ahora, y su apertura o no dependerá de la evolución de la epidemia y de las medidas que incluya cada fase, es decir, que el plan de contingencia de playas se podrá modificar según la orden ministerial.

Los menores de 14 años deberán acceder a las playas siempre acompañados de un adulto y la unidad familiar debe mantener la distancia mínima de dos metros con el resto de usuarios y bañistas cuando estén en la arena. En este punto, Carlos Sánchez ha incidido en que en Almería no se va a señalizar la zona de arena con cuadrículas, sino que será responsabilidad de las personas el guardar la distancia de seguridad que ha indicado el Ministerio de Sanidad en su orden ministerial.ç

Nuevo teléfono para quejas, reclamaciones o información

El Ayuntamiento ha habilitado un nuevo teléfono, el 666344140 en el que los usuarios podrán interponer quejas, reclamaciones, comunicar cualquier tipo de información relativo a las playas, y está además indicado para que las personas como movilidad reducida puedan comunicar su intención de utilizar las sillas anfibias que este año se incrementan respecto al anterior al pasar de 5 a 18. "Llevamos días ya en contacto ton todas las asociaciones de personas con discapacidad para comunicarle la intención de que es muy importante la colaboración a la hora de indicar que se va a hacer uso de estas sillas, sobre todo porque el protocolo de higiene y desinfección ha cambiado y cuando más preparados estemos mucho mejor. Esto no quiere decir que si una persona va a la playa y necesita una silla anfibia si no lo ha comunicado no podrá hacer uso de ella, sino que es una recomendación", según ha aclarado el edil.

Para un mayor control del coronavirus y dotar de mayor seguridad a las zonas de uso público como es el caso de los aseos, el Consistorio ha decidido que el acceso será individual, excepto aquellas personas que necesiten asistencia, así como también será de uso individual las duchas, a las cuales se les va a cambiar el pulsador manual por uno que se accionará con el pie para la salida de agua. Todos los usuarios deberán además ir calzados y no se permitirá el acceso ni a los aseos ni a las duchas descalzo.

Se ha acordado reducir el número de pasarelas, dado que tienen poco más de un metro y no garantizan que se pueda guardar la distancia de dos metros, por lo que únicamente habrá dispuestas aquellas que lleven a los aseos y a las duchas, a las zonas de sombra y a la zona habilitada para personas con movilidad reducida.

Una de las cuestiones que se ha introducido en este plan de contingencia es que las papeleras estarán fuera de la arena y una cada cien metros aproximadamente. Además, se reforzará la recogida de residuos diaria y se reforzará también la desinfección.

El Ayuntamiento de Almería va a colocar 175 carteles informativos con todas las medidas y normas para garantizar la seguridad y que estarán dispuestos sobre todo en los accesos a cada una de las playas, así como en los aseos y en las duchas.

El concejal responsable de las playas de la ciudad de Almería asegura que "el Ayuntamiento tiene que poner las medidas pero la responsabilidad está en los usuarios. Tenemos que ser responsables y entre todos debemos contribuir para no tener un verano peor. Hay suficiente espacio para el disfrute de nuestra costa y no tiene por qué haber ningún problema".

Campaña de llamada al turismo nacional

El Ayuntamiento de Almería podrá en marcha en los próximos días una campaña de publicidad en medios nacionales y digitales para atraer al turismo. La iniciativa está actualmente en pleno diseño por parte de los técnicos municipales y la previsión es que esté en la calle antes del 15 de junio.

En este sentido, Carlos Sánchez ha anunciado que Almería ahora es uno de los destinos turísticos preferentes. "Estoy al habla desde hace días con los directores de los hoteles de la ciudad y los datos que me trasladan son muy positivos. Ahora mismo la reservas son todas de turistas españoles pero ha cambiado el procedimiento puesto que ya no son reservas para cinco días como en años anteriores, sino que el turista que hace la reserva quiere pasar aquí prácticamente todas las vacaciones y las reservas son de 15 o 20 días. En esta elección ha pesado mucho la baja incidencia del coronavirus en la provincia de Almería, así como los grandes espacios al aire libre que tiene la ciudad y toda la provincia".

Según ha podido saber Diario de Almería el Hotel Barceló ubicado en El Toyo es el tercero de toda Europa en número de reservas en esta cadena.