"La pobreza en Almería tiene rostro de mujer con hijos y en soledad"

“ La pobreza en Almería se ha cronificado , es decir, si antes atendimos a los abuelos y después a los hijos, ahora la atención que se presta es a los nietos”, sentencia Plaza Oña, quien advierte que son cada vez más personas jóvenes las que se acercan en busca de caridad. “Encontramos el encadenamiento de las crisis económicas y sociales que hemos sufrido en estos años y que ha ido produciendo una acumulación creciente de personas y ogares en situación de pobreza y exclusión social que no recuperan su situación anterior”, ha señalado la directora, quien señala que “la experiencia de Cáritas en Almería al lado de estas personas es que es posible vivir de otra manera, es posible cambiar el estilo de vida donde nadie quede excluido”. Por eso Cáritas Diocesana de Almería invita a celebrar el Día de la Caridad con el lema “Allí donde nos necesitas, abrimos caminos a la esperanza”. Es el mensaje para el Corpus Christi, a la par que lanzan un mensaje de agradecimiento a tantas personas voluntarias y colaboradoras cuya entrega y testimonio son “semillas de bien común para la sociedad”. A través de esta campaña se quiere hacer visible el clima de desesperanza social y de desorientación en el que viven muchas personas debido a sus graves dificultades para acceder a una vivienda; por la creciente precariedad laboral o por encontrarse en una situación administrativamente irregular.

“Las personas vulnerables se han cronificado”

La directora de Cáritas Diocesanas de Almería, Mari Carmen Torres Galdeano, ha señalado que “en los últimos años encontramos que el encadenamiento de las crisis económicas y sociales que hemos sufrido en estos años ha ido produciendo una acumulación creciente de personas y hogares en situación de pobreza y exclusión social que no recuperan su situación anterior. La facilidad para caer en la exclusión social no se ve acompañada posteriormente con la una fácil salida en periodos de prosperidad. De ahí que hayamos optado por un cambio en el estilo de acompañamientos y atención hacia proyectos promocionales en los que se tratan los problemas desde diferentes áreas y de acuerdo a las necesidades. El acompañamiento ahora es en el tiempo y no tanto en la calle de forma puntual y urgente, aunque éste también se presta”.