Así cayó una red con armas de guerra en Almería: helicópteros, 46 detenidos y vídeo del operativo

Un agente custodia a parte de los detenidos en la operación.

La Policía Nacional ha culminado una nueva fase de la operación Zaka-Kremlin, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, con la detención de 18 personas y el registro de 23 inmuebles en las provincias de Almería, Granada y Huelva, en los que se han intervenido más de 3.000 plantas de marihuana, 20 armas de fuego, 130.000 euros en metálico, kits de conversión, vehículos de alta gama y numeroso material técnico.

Estas detenciones se suman a las 28 practicadas en abril en la primera fase de la misma investigación, centrada en la localidad de Pechina, donde se desarticuló la estructura inicial de una organización que distribuía armas y drogas en el sur de España. Con ello, el balance total asciende a 46 detenidos.

El operativo, calificado por los mandos policiales como “uno de los golpes más contundentes al crimen organizado de los últimos años en la provincia”, supone la consolidación de una investigación compleja que ha revelado los vínculos entre el narcotráfico y el mercado negro de armas de fuego.

Una de las plantaciones de la organización criminal. / D.A.

Según el comisario provincial de Almería, Antonio María Delgado, la red desarticulada estaba formada por “una organización muy bien estructurada, con ramificaciones en toda Andalucía, dedicada tanto a la compraventa de armas como al tráfico de marihuana”.

Los investigadores han constatado que el grupo compraba grandes partidas de marihuana, que luego empaquetaba y enviaba por paquetería a países europeos, principalmente Alemania, donde “el valor de la sustancia se multiplicaba varias veces respecto al precio en origen”, precisó Delgado.

Paralelamente, la banda operaba un mercado ilegal de armas de fuego, incluyendo armas de guerra y kits de conversión, que vendía o intercambiaba con otros grupos criminales del sur del país.

Durante los registros se intervinieron 20 armas de fuego —11 largas y 9 cortas—, dos kits de conversión, abundante munición de distintos calibres, 14 dispositivos electrónicos de alta gama, cuatro vehículos, 302 décimos de Lotería Nacional y un reloj valorado en 12.000 euros, además de herramientas y materiales para el cultivo indoor de cannabis.

También fueron incautados 130.000 euros en metálico, cuya procedencia ilícita está siendo analizada por los investigadores.

La fase explotada este miércoles movilizó a un amplio dispositivo policial con la participación de efectivos de la Comisaría General de Información, las Comisarías Provinciales de Almería, Granada y Huelva, las Unidades de Intervención Policial (UIP), el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), unidades caninas, drones, helicópteros y Unidades de Prevención y Reacción (UPR).

Agentes de la Policía Nacional durante uno de los registros. / D.A.

Los agentes practicaron registros en viviendas, cortijos y naves industriales utilizadas como centros de cultivo, secado y empaquetado de marihuana, varias de ellas con enganches ilegales al suministro eléctrico y un alto riesgo para la seguridad colectiva.

Delgado destacó la peligrosidad de los sospechosos: “Entre los detenidos figuran los principales cabecillas del grupo, varios con antecedentes por delitos violentos”, explicó, subrayando que “se intervino un importante arsenal con armas de alto poder lesivo que podían haber sido usadas en enfrentamientos entre bandas o para proteger plantaciones”.

El origen: Pechina

La primera fase de la operación, desarrollada el pasado mes de abril en Pechina, permitió identificar la estructura inicial del entramado. En aquel momento se intervinieron armas, dinero y marihuana, y se desmanteló una red dedicada a la provisión de armamento a otros grupos criminales y al cultivo de cannabis a gran escala.

A partir de la información recabada entonces, los investigadores detectaron nuevas ramificaciones que llevaron a esta segunda fase, con registros también en las localidades granadinas de Albolote y Moraleda de Zafayona, además de un punto en la provincia de Huelva.

En varios de los inmuebles inspeccionados esta semana se localizaron instalaciones completas de cultivo de marihuana, con sofisticados sistemas de iluminación, ventilación y fertilización, y con defraudación de fluido eléctrico a gran escala.

Un agente de la Policía Científica recoge muestras de un colchón. / D.A.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, destacó que la operación “supone un duro golpe al crimen organizado y un paso decisivo contra el tráfico de armas en el sur de España”.

Martín subrayó la “tolerancia cero del Estado frente a las mafias que trafican con drogas y armas”, y elogió “la eficacia y profesionalidad de la Policía Nacional, así como su enorme conocimiento del terreno”.

El subdelegado señaló que el éxito de la operación responde al trabajo coordinado de distintas unidades policiales y al apoyo de la autoridad judicial y fiscal: “Este resultado demuestra la fortaleza del Estado frente a las redes criminales que intentan asentarse en el territorio”.

Una estructura violenta y jerarquizada

Las diligencias judiciales apuntan a que la organización contaba con un núcleo central en Almería, encargado de la gestión logística, almacenamiento y distribución, y con ramificaciones operativas en Granada y Huelva.

Los investigadores destacan que se trataba de una estructura jerarquizada y violenta, en la que cada miembro tenía funciones claramente definidas, desde la custodia de armas y la vigilancia de plantaciones hasta el blanqueo de beneficios mediante la compra-venta de vehículos y bienes de lujo.

El comisario Delgado explicó que los investigadores trabajan ahora en el análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos para determinar el alcance económico y las posibles conexiones internacionales del grupo.

Agentes de la Policía Nacional durante uno de los registros. / D.A.

Fuentes de la investigación subrayan que este operativo se enmarca en la ofensiva de la Policía Nacional contra las organizaciones criminales asentadas en el levante almeriense y el Poniente, muchas de ellas vinculadas a la producción intensiva de marihuana y al mercado negro de armas.

En los últimos meses, las autoridades han constatado un incremento del uso de armas de fuego por parte de clanes dedicados al narcotráfico, motivo por el que se ha reforzado la cooperación con las unidades de información y seguridad ciudadana.

Las diligencias permanecen abiertas bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, con la supervisión de la Fiscalía Especial Antidroga.

Los 18 detenidos en esta segunda fase pasarán a disposición judicial en las próximas horas, mientras continúan los análisis sobre el dinero intervenido y las armas incautadas.

“No hay espacio para las mafias en Andalucía”

El subdelegado Martín concluyó su intervención con un mensaje rotundo: “Cada operación como esta manda un mensaje muy claro: no hay espacio para las mafias en Andalucía”.

Por su parte, el comisario provincial insistió en la trascendencia del operativo: “Cuando una organización de este calibre cae, se reduce de golpe la capacidad operativa de varios grupos que dependían de ella”.

La operación Zaka-Kremlin ha supuesto así la desarticulación integral de una red con capacidad de abastecer a otras organizaciones criminales en el sur peninsular, y consolida a Almería como uno de los ejes estratégicos de la lucha estatal contra el tráfico de armas y drogas.