Dos posturas alejadas con un mismo objetivo, tener la propiedad de los locales

El tira y afloja entre el Obispado y los vecinos de Topares, representados por la Hermandad de Ánimas, se está alargando lo suyo. Y a tenor de lo alejadas que están a día de hoy las posturas, y de que ni una parte ni la otra quieren dar su brazo a torcer, parece que la historia aún tendrá algunos capítulos más.

“Los salones son parroquiales y rezan en el catastro al menos desde 1993” El vicario general del Obispado de Almería, Ignacio López Román, asegura que los salones son parroquiales, que pertenecen a la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, y por tanto al Obispado de Almería, al menos desde el año 1993 en el catastro. El vicario señala que lo único que se pretende es que la Hermandad se conforme para tener entidad jurídica y que pueda seguir gestionando y usando los bienes como lo ha hecho hasta ahora, pero ya de una forma legal.

Hoy precisamente tendrá lugar uno de los episodios más emocionantes. Será el momento en que las partes se sienten a hablar para poner sus cartas sobre la mesa y cada uno exponer sus argumentos en la batalla por las propiedades. La Iglesia dice “mío”, y los vecinos dicen “mío”. ¿Quién lleva la razón y quién se llevará finalmente el triunfo? Habrá que esperar hasta este mediodía para ver si la reunión da sus frutos o si finalmente será un juez quien tenga que poner orden en este conflicto que está afectando, sobre todo, a los sentimientos y a la vida cotidiana de un municipio de poco más de 200 habitantes. En el pueblo hay tensión y cada día que pasan los ánimos están más caldeados.

“Los locales los hizo el pueblo sin ayuda del Obispado hace 64 años, son nuestros” El presidente de la Hermandad de Ánimas de Topares, Alfonso Serrano, asegura que los locales los construyeron los vecinos del pueblo, unos aportando sus ahorros, otros con sus jornales y echando horas de trabajo, y otros con otro tipo de aportaciones, pero todo el pueblo colaboró y la gestión la llevó a cabo la Hermandad. Y lo mismo con el resto de quehaceres en la iglesia hasta que les han quitado las llaves o más bien han cambiado la cerradura. Se ha encargado siempre del mantenimiento y limpieza, la restauración o compra de santos, el pago de agua, luz y contribución... “Evidencias que demuestran que las propiedades son de la Hermandad”, están convencidos. Y no van a dejar de luchar hasta que se les reconozca la titularidad.

Como ya avanzó Diario de Almería, el conflicto sobre la propiedad de los locales que hay alrededor de la Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves en la pedanía de Topares (un tanatorio, un local que ahora ocupa la entidad bancaria Unicaja, un salón social-bar y una peluquería) comenzó el pasado verano cuando el Obispado de Almería envió un burofax al presidente de la Hermandad para regularizar una situación que entiende que es anómala o ilegal. Y se refiere, principalmente, al alquiler del bar. Desde la Diócesis aseguran que ese alquiler se ha efectuado por parte de una Hermandad que ante los ojos de la Iglesia no existe. “No tiene estatutos por los que se rija, no está registrada canónicamente y su presidente no ha sido elegido en unas elecciones democráticamente”, como asegura el vicario general del Obispado de Almería, Ignacio López. Con esto quieren hacer ver a los vecinos que “deben fundar la Hermandad formalmente, con sus estatutos y sus normas, con el objetivo de poder continuar, como hasta ahora, con la gestión y uso de los locales”.

Una hermandad centenaria luchadora

El presidente de la Hermandad de Ánimas, Alfonso Serrano, al igual que la gran mayoría de los vecinos de la localidad, argumentan que la Hermandad es religiosa, sin ánimo de lucro, y se fundó en el año 1893. Desde entonces “la Hermandad, con la colaboración de todos los vecinos, ha sido la que ha hecho todo en el pueblo, desde la restauración de la iglesia y los santos, la construcción de los locales que ahora han sembrado la discordia con el Obispado, el arreglo del cementerio, la limpieza y mantenimiento, así como impulsar unos servicios que son básicos en una pedanía como esta, como es una peluquería que prácticamente solo funciona los fines de semana, y un bar que dar de comer a la gente que se acerca a este rincón, el último pueblo de la provincia”.

El Ayuntamiento, por el bien del pueblo

Y en medio de esta lucha, el Ayuntamiento, con dos representantes, el alcalde pedáneo y el regidor del Ayuntamiento de Vélez Blanco, que quieren lo mejor para su pueblo sin tener nada en contra del Obispado.Diario de Almería se ha puesto en contacto con el alcalde pedáneo, Pedro Pérez Hita, para ver la postura que adoptará hoy durante la reunión. Como ha asegurado “nuestra aportación en la cita será prestar el máximo apoyo a la Hermandad de Ánimas, que es la gran institución de Topares, es decir, como si fuera una especie de gobierno para la pedanía, puesto que es la Hermandad la que lleva el motor de todo lo que se hace. Creemos que la verdad está de la parte del pueblo, que es quien ha hecho y deshecho hasta ahora todo sin que nunca el obispo o el vicario hayan venido aquí para nada”.

“Nuestra postura es la de apoyo unánime al pueblo, todo por el pueblo” El alcalde pedáneo de Topares, perteneciente al Ayuntamiento de Vélez Blanco, asegura que “el Consistorio no está en contra de nadie pero lo que de verdad no está es en contra de los vecinos”. Señala que van a prestar su “apoyo” a la Hermandad en una lucha que consideran sin sentido, teniendo en cuenta “la falta que le hacen a la pedanía de Topares unos locales así, donde se prestan servicios esenciales como es el caso de la peluquería, donde van a arreglarse las mujeres mayores cada fin de semana, el bar que da de comer y desayunar a los vecinos y a quien se acerca por allí... Sin esto el pueblo se muere”.

Bajo esta premisa, Pedro Pérez asistirá a la reunión que tendrá lugar a las 12:00 horas de hoy en el Obispado de Almería, junto a la primera teniente alcalde de Vélez Blanco, Ana María López, quien también ha indicado a este periódico que “como representante del ayuntamiento lo que pretendo es que se puedan acercar posturas, que se pueda llegar a un acuerdo y éste sea beneficioso para los vecinos de Topares. Tengo fe en que con el diálogo se puede llegar a buen puerto. Lo que sí creo es que esas propiedades son vitales para la pedanía de Topares, sobre todo el salón social-bar”, puesto que es lo único que tienen y donde prácticamente se llevan a cabo todas las fiestas y las actividades culturales y de”.