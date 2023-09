Estos son los premiados en las distinciones de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico

Como en las anteriores tres ediciones, la Asociación de Vecinos del Casco Histórico de Almería reconocerá un año más en la entrega de premios a personas e instituciones que "trabajan, promueven valores y se comprometen con este barrio milenario, convirtiéndolo en el máximo exponente de la cultura, la gastronomía, la empresa o el patrimonio almeriense. Un barrio eterno que aspira a ser el espejo en el que se miren orgullosos todos los almerienses", en palabras de la presidenta del colectivo vecinal, Magdalena Cantero.

En esta IV edición, que tendrá lugar el día 7 de octubre, a las 20 horas en el Claustro de la Catedral de Almería, el premio al compromiso cultural recae en La Asociación Cultural La Guajira con presencia activa a los pies de la Alcazaba desde el año 2012. Un grupo de personas que creyeron en el potencial del barrio, contribuyendo al crecimiento artístico y a la transformación positiva de un entorno que no era precisamente el lugar de destino de muchos almerienses. Desde entonces, se ha convertido en un referente cultural en Almería con una programación que incluye conciertos, teatro, danza, poesía, exposiciones, debates, conferencias, proyecciones y talleres.

El premio al compromiso empresarial es para Droguería Juanjo. "Juanjo es el druida de nuestra particular aldea del Casco Histórico. No hay mancha que se le resista, eso convierte a su droguería en el punto de encuentro de almerienses de todos los barrios y de la provincia, que vienen a consultarle la pócima que haga brillar sus casas, porque él, tiene remedio para todo. Juanjo resuelve los problemas, pero eso sí, no quiere un premio o reconocimiento por nada de este mundo", señalan.

El Casco Histórico tiene grandes hosteleros, que se han convertido en los embajadores gastronómicos de la ciudad, un foco de atracción para autóctonos y foráneos que no pueden irse de nuestra ciudad si no han visitado y degustado los templos gastronómicos como Casa Joaquín, regentado por Joaquín López, que en esta edición recibirá el premio al hostelero histórico, toda una institución en la que la calidad y el buen trato son la norma.

El premio a la Implicación social es para la UNED Almería, y su director José Jesús Gázquez quien recibirá este premio por el compromiso de esta institución universitaria por acercar la educación superior a todos los rincones de la provincia, garantizando a quienes no pudieron o no tuvieron la oportunidad de estudiar la ocasión para alcanzar sus metas personales y profesionales. Porque la universidad sí esta presente en el Casco Histórico, convirtiéndose además en un punto de encuentro vivo de la sociedad almeriense.

Aunque suene paradójico, hay jóvenes que están cargados de historia, pues sus cualidades, trayectoria y la imagen que proyectan desde sus inicios a la vida, vislumbran un futuro prometedor en el que siempre estará presentes sus raíces. Por ello, este año, el Premio Joven con Historia recae en el guitarrista almeriense Francisco Fernández, “El Pelaillo”, nacido en el barrio de Pescadería, que a sus 16 años comienza a escribir con mayúsculas las letras flamencas de su vida.

El premio a la Institución es para el Hospital Real de Santa María Magdalena, futuro Museo del Realismo Español, dependiente de la Diputación Provincial de Almería por lo que este edificio supone y supondrá en la transformación del Casco Histórico, convirtiéndose en un foco de atracción cultural de personas que enriquezcan el barrio con su presencia y generadores de empleo, dinamismo comercial y económico.

El premio al Compromiso, recae en esta edición en la periodista de Canal Sur y vecina del Casco Histórico de Almería, Lola López Molina. Mujer profundamente comprometida, en unos momentos en los que pocos se comprometen. Desde siempre ha luchado por la defensa de la igualdad y los derechos de las mujeres, miembro activo de la Plataforma de Acción Feminista de Almería, al igual que de la Asociación de la Prensa de Almería.

Nuestra distinción en este año Jubilar será para la catedral de Almería, "año en el que celebramos el V Centenario de la Catedral de Almería, corazón del Casco Histórico. Al tiempo que tendremos un recuerdo muy especial para dos vecinos muy queridos, y que cada uno de ellos desde facetas distintas vivieron y quisieron a este barrio, el periodista Joaquín Tapia y Matías, Bar Matías", apuntan.

En la entrega de premios habrá actuaciones musicales y sobre todo, el calor humano de los vecinos que sienten con orgullo, la cultura, la historia y el patrimonio de esta ciudad como una herencia a cuidar y engrandecer.