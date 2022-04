Ayuntamiento y Diputación consideran “poca ambiciosa” la mejora del tren a Granada

El estudio de la nueva línea aún no está finalizado. Se contempla un presupuesto de 615 millones de euros para acometer las actuaciones necesarias que, a grandes rasgos, consistirían en mantener parte del trazado con modificaciones como la adaptación del ancho de vía a medida internacional y la electrificación completa de los 180 km de la línea. No existen aún plazos ni fechas y, todo apunta, a que este proyecto se abordaría una vez finalizado el trayecto del AVE Almería – Murcia.

En este sentido, Javier A. García ha manifestado que “es un estudio que moderniza la vía y reduce en cierto tiempo el trayecto. No es tan ambicioso como esperábamos y, por tanto, creemos que es escaso. Los almerienses necesitamos que se reduzca mucho más el tiempo y que estas mejoras se hubieran hecho hace ya 30 años. Nos han explicado unas actuaciones que ya deberían estar hechas. Con estas mejoras propuestas el tren funcionaría hasta 2050 y hemos expresado que la provincia no puede hipotecarse hasta ese año con estas actuaciones”.

Moreno: "Almería necesita mejorar sus conexiones como el comer"

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha lamentado que el Gobierno no haya invitado a la Junta de Andalucía a participar este viernes en un acto informativo sobre la línea de alta velocidad entre Murcia y Almería, como ya ocurrió este jueves en el aniversario del AVE Sevilla-Madrid, y ha afirmado que no es “la actitud que necesitamos en Andalucía”. “Esa no es la actitud positiva, no es la actitud que necesitamos en Andalucía ni la que esperamos del Gobierno de todos los españoles. Nosotros también somos españoles”, ha dicho durante una visita al nuevo muelle "gourmet" del puerto de Adra. Moreno ha señalado que su Gobierno sigue “decidido y dispuesto a colaborar”, comprometido a “arrimar el hombro para acelerar los plazos” en obras como las de la alta velocidad Murcia-Almería, afirmando que esta provincia andaluza necesita mejorar sus conexiones ferroviarias “como el comer”. “Hay que seguir avanzando en la alta velocidad y hay que acelerar con determinación el Corredor Mediterráneo, fundamental no solo para Almería sino para el conjunto de Andalucía”, ha insistido. Moreno ha mantenido que 30 años después del AVE Sevilla-Madrid, Almería no puede seguir teniendo conexiones “más propias de los años 50 o de hace 75 años”. “No tiene ningún sentido ese olvido y abandono”, ha expuesto, en el caso de una provincia que es un “motor económico y social”. Por ello, ha ofrecido al Gobierno la "más intensa y leal” colaboración para mejorar estas conexiones con Andalucía y el resto de España.