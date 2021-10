Los PGE caerán a la mitad el próximo año con 326 millones, más de 251 para el AVE a Murcia

Precisamente esta infraestructura prioritaria que permitirá conectar la provincia con el Corredor Mediterráneo concentra más de dos tercios de la inversión que recibirá Almería con 251 millones de euros que se han contemplado en el capítulo de partidas del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF): 245,9 para la LAV Almería-Murcia y 5,3 más que figura como Corredores TEN-T . Otros proyectos de mejora de las comunicaciones por tren, en estaciones y regionales, suman otros 18 millones al desglose de ADIF en el que no hay ni un sólo euro para el avance del Corredor Mediterráneo hacia Granada.

"De nada sirve inflar presupuestos si al final no se gasta"

El coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería, José Carlos Tejada, ha señalado este miércoles que "de nada sirve inflar los presupuestos como ha ocurrido este año si al final no se gastan en la ejecución de las obras" al entender que únicamente se han invertido casi 41 millones de euros de los 588 presupuestados en 2021 para las obras del AVE entre Almería y Murcia. Ante la presentación del proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado (PGE) de 2022, el representante de la plataforma ha lamentado que la falta de inversión de las cuentas planteadas sea una "práctica histórica" en la provincia, donde "nos prometen grandes inversiones y grandes presupuestos" pero donde "finalmente no se invierte ni un euro". "Desde la mesa esperamos que el próximo año 2022, de una vez por todas, sea un año de inversiones en el Corredor Mediterráneo y esta obra tome un impulso muy necesario para el futuro desarrollo económico de la provincia", ha trasladado Tejada en unas declaraciones remitidas a los medios. A los 251 millones de euros contemplados en el proyecto de los presupuestos para 2022 dentro de la provincia de Almería para las obras del AVE, el coordinador de la mesa considera que habrá que sumar los 545 millones de euros que aún no se han invertido del presupuesto vigente al tratarse de una obra proyectada de forma "plurianual", lo que supondría una cifra "fenomenal" de 795 millones de euros.