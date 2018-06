Las primarias del PSOE en la capital, empañadas hasta hoy mismo, día de los votos

Las primarias del PSOE llegan empañadas hasta hoy, el mismo día de los votos. La candidatura de Pérez Navas ha solicitado una Comisión de Investigación al entender que al día de las votaciones concurrieron un total de 170 militantes sobre los que existen dudas, bien porque no han pagado la cuota, han solicitado el pago mínimo o realizan proclamas, a través de las redes sociales, a favor de otros partidos políticos como el PP. "Nosotros denunciamos una serie de hechos y la ejecutiva federal nos dio la razón. Apartó a más de 100 personas vinculadas con el PP. Hemos vuelto a insistir porque entendemos que todavía había riesgos. El PSOE no se merece que se cuestione el proceso. Por lo tanto, también pedimos una Comisión de Investigación", explica Juan Carlos Pérez Navas, quien argumenta que "lo que nosotros siempre hemos dicho es que tenia que ser un proceso democratico, transparente y en igualdad e concidiciones para poder debatir ideas y no debatir militancia".

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento entiende este es un proceso que debía de haberse revisado mejor y que debía haberse vuelto al anterior censo. Antes de conocer el resultado de las primarias, Pérez Navas sentenciaba que respetaría lo que los militantes dijeran, "pero voy a llegar hasta el final de la transparencia de la claridad y la igualdad de condiciones. Este partido no se merece que hayan jugado con nuestras normas internas".

De su rival, Adriana Valverde, explica que "ha visto declaraciones de intenciones, un discurso muy agotado, muy antiguo, del 30, 31, 32 Congreso. Eso es del 2008. El PSOE debe estar a la altura de la ciudad. El PSOE va a ser la fuerza más votada con nuestro proyecto".