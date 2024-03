La primavera llega "leve" para los alérgicos de Almería

¿Has empezado ya con picor en los ojos y en la nariz? ¿Los estornudos y la rinitis son una constante cada mañana y cada atardecer? Crees que tienes un resfriado pero sin embargo llevas semanas con los mismos síntomas y lejos de disminuir van a más? Seguramente todo es debido a que padeces algún tipo de alergia. La primavera llega intensa en el centro del país y leve en la zona de Almería. Para ambos casos, los expertos señalan que los efectos del cambio climático provocan en las personas que los síntomas de la alergia sean más persistentes en el tiempo.

Las consultas de los especialistas en la provincia de Almería, concretamente en el Hospital Universitario Torrecárdenas, están a tope tanto para adultos como para niños. Las citas se dan por meses según el grado de urgencia y hay cola para hacerse las pruebas que determinan a qué se tiene alergia.

Los alérgicos al polen se enfrentan a una primavera moderada o incluso leve, según las previsiones de la Sociedad Española de Alergología o Inmunología Clínica (SEAIC) para la provincia de Almería. Este año se prevé que, debido a las altas temperaturas que se han registrado desde el inicio de año con un invierno más cálido y a las precipitaciones en el mes de febrero, el polen se mantenga más tiempo en el ambiente, lo que puede provocar que los síntomas de alergia sean más persistentes. La Sociedad Española de Alergología o Inmunología Clínica espera índices de polen leves o muy leves en Almería (300 granos/m3). No obstante, el doctor Zapata ha advertido de que, aunque haya zonas con menores índices de polen, los pacientes alérgicos que habiten en estas zonas “no deben descuidarse”. “Un paciente que esté en zona de polinización leve de gramíneas y tiene alergia va a tener que tratarse, que sea leve no quiere decir que el paciente se pueda descuidar. No quitemos importancia a cómo va a ser en cada zona, lo importante es que los pacientes conozcan, que se fijen en la concentración de polen, el día y la medicación porque seguramente ese va a ser el porcentaje de polen que lo reactiva”, ha explicado.

Consejos y claves para combatir los síntomas Muy importante es no automedicarse. Como señalan los facultativos, es habitual combatir los síntomas de la alergia con fármacos y colirios (antiinflamatorios no esteroideos, corticoides tópicos, antihistamínicos...) pero estos siempre deben ser recetados por un especialistas y nunca se debe recurrir a la automedicación”. Una regla básica es evitar tocarse los ojos y mantener una correcta limpieza de manos. Muchas veces por propia inercia o por el propio picor y escozor que provoca la alergia, se frotan los ojos con el fin de calmar esa molestia. Una buena higiene de manos es imprescindible para evitar problemas como conjuntivitis u otro tipo de infecciones. Y finalmente, adaptar la actividad deportiva en exteriores. Aunque se puede seguir realizando deporte al aire libre, es importante adaptar el umbral de esfuerzo que el paciente es capaz de realizar, especialmente si se tiene asma o un nivel de alergia alto. Hay que tener en cuenta los días de mayor concentración de polen y evitar lugares con mayor vegetación.

Por otro lado, los expertos han advertido de que, debido al cambio climático, durante el primer trimestre del año se ha observado un comportamiento atípico de la polinización de las plantas cupresáceas, características de esta época, por lo que la temporada de alergia ha podido adelantarse, siendo cada vez más extensa y con unos síntomas más persistentes. “Las inusuales altas temperaturas vividas desde finales de enero han provocado un adelanto de los picos de polinización”, explican.

El cambio climático afecta en el momento, la dispersión, la cantidad y la calidad de los alérgenos, así como a la distribución y gravedad de las enfermedades alérgicas. El aumento de las temperaturas y la falta de precipitaciones se han posicionado como factores determinantes en el momento y la forma de polinización de las plantas, influyendo así en la sintomatología de los pacientes alérgicos.

El cambio climático afecta a los pacientes y esto preocupa cada vez más a los alergólogos

“El cambio climático afecta a nuestros pacientes y esto a los alergólogos nos preocupa. El cambio climático hace que las plantas se defiendan de estas condiciones adversas y cambien. Tenemos más meses cálidos y eso hace que la polinización empiece antes y acabe más tarde, tendrán más síntomas y aumenta la incidencia de las enfermedades respiratorias como el asma, la rinitis alérgica y la conjuntivitis”, ha asegurado la secretaria de la SEAIC, Carmen Andreu.

Además, la experta también ha apuntado que “las partículas de contaminación en el ambiente pueden producir síntomas incluso en pacientes que no son alérgicos. “Los pacientes van a tener más periodo con polinización, un polen más agresivo, más síntomas y aumentará la presión asistencial en los centros sanitarios”.