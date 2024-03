El problema de tener coche eléctrico en Almería

La provincia de Almería se encuentra frente a un panorama desafiante en el camino hacia la movilidad eléctrica, con la escasez de puntos de recarga y la limitada adopción de vehículos ecológicos como principales obstáculos. No es nada a lo que no se enfrenten la mayoría de las provincias españolas. Sin embargo, unas tendrán que hacer más esfuerzos que otros, pues el punto de partida no es el mismo.

Más del 55% de las viviendas en España carecen de una plaza de garaje de su propiedad según un informe de Idealista, lo que dificulta la adopción de vehículos eléctricos para el uso diario. Este problema se agrava en Almería, donde solo el 40% de las viviendas disponen de garaje, agravando aún más la situación en comparación con la media nacional.

La limitada disponibilidad de puntos de recarga en Almería plantea varios desafíos. En primer lugar, la adopción masiva de vehículos eléctricos se ve obstaculizada, lo que podría ralentizar la transición hacia una movilidad más sostenible en la provincia. Además, la dependencia continua de los combustibles fósiles debido a la falta de opciones de recarga en el hogar contribuye a la contaminación del aire y al cambio climático.

Por otro lado, la falta de infraestructura de recarga también puede ser un obstáculo para los propietarios de vehículos eléctricos que dependen de la infraestructura de recarga externa. Esto limita su movilidad y su disposición a adoptar vehículos ecológicos, lo que a su vez puede afectar al desarrollo económico y la creación de empleo en sectores relacionados con la movilidad eléctrica y la tecnología asociada.

La presencia de puntos de recarga en domicilios varía notablemente según la provincia en España. Málaga lidera esta lista con un impresionante 64% de viviendas con garaje aptas para instalar puntos de recarga eléctrica, seguida de cerca por Pontevedra (61%), Guadalajara (56%), y Valladolid (56%). Le siguen provincias como Lugo (55%), Granada (52%), Cantabria (52%), y Toledo (51%), entre otras, donde al menos la mitad de las viviendas cuentan con la infraestructura necesaria para instalar un cargador eléctrico.

En el otro extremo, Guipúzcoa presenta un panorama desafiante, con solo el 25% de sus viviendas disponiendo de garaje, lo que limita considerablemente la posibilidad de instalar cargadores eléctricos en los hogares. Otras provincias como Barcelona (30%), Vizcaya (30%), Jaén (32%), y Córdoba (32%) también muestran cifras bajas en este aspecto.

Cuando nos enfocamos en las capitales, las diferencias son aún más notorias. Lugo lidera la posibilidad de instalar cargadores eléctricos en viviendas urbanas con un impresionante 64%, seguida de Pontevedra con un 62%. Sin embargo, ciudades como Teruel, Santa Cruz de Tenerife, Soria, y León presentan cifras más bajas, con un 47% de viviendas urbanas con la capacidad de instalar cargadores eléctricos.

La provincia de Almería deberá contar con 515 puntos de recarga de acceso público antes de que acabe 2025, con el propósito de alcanzar los nuevos objetivos de reducción de emisiones del Fit For 5 y contar con una potente red de abastecimiento para los vehículos electrificados. Al cierre de 2025, en dos años y medio, los puntos de recarga deberán haberse duplicado, alcanzando la cifra de 1.072 a lo largo de la provincia.

Disponer de un instrumento de planificación e información es, para la asociación, cada vez más urgente teniendo en cuenta que el nuevo Reglamento europeo de infraestructura para los combustibles alternativos (AFIR) por primera vez establece unos objetivos vinculantes de despliegue para cada uno de los Estados Miembros.