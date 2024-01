Más del 80% de los procesos de mediación con menores infractores lograron acuerdo sin necesidad de juicio

Durante 2023 se llevaron a cabo en la provincia de Almería 570 procesos de Mediación en Justicia Juvenil, de los que más del 80% se resolvieron de manera satisfactoria, siendo menos del 20% aquellos a los que no se pudo dar respuesta mediante este servicio y pasaron a resolverse por vía judicial. Los motivos de llegar a esta última situación fueron la no cooperación de alguna de las partes, localizaciones o no lograr un acuerdo, entre otras.

La delegada territorial de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, Rebeca Gómez ha visitado al equipo de mediación penal de menores, gestionado por Arquisocial, y les ha felicitado por "un desempeño excepcional por parte de los servicios de Justicia Juvenil de la Junta de Andalucía, que en Almería arrojan resultados excepcionales a nivel autonómico y nacional”.

El Servicio de Mediación Penal en Justicia Juvenil empezó su periplo en enero de 2010 con 149 menores atendidos en su primer año, incrementándose paulatinamente año tras año para en 2015 superar la barrera de los 400 y en 2023 llegar a los 570.

Gómez ha destacado que “en gran medida las cifras recogidas por el servicio responden al papel que están desempeñando de manera determinante los trabajadores de la Fiscalía de Menores de Almería, que apuestan decididamente por esta solución alternativa de resolución de conflictos y que cuando examinan un expediente susceptible de derivación no dudan en confiarlo a los profesionales del servicio de mediación penal de la Junta de Andalucía”.

“No todos los casos son susceptibles de derivación, lo son los de aquellos menores que teniendo edad de responsabilidad penal (entre 14 y 18 años) cometan un delito leve o menos grave, siempre y cuando así lo interpreten los fiscales”., ha explicado.

Gómez ha indicado que, "en el contexto de la evolución del sistema judicial, el consejero José Antonio Nieto, cree y apuesta firmemente en la Justicia restaurativa, con un enfoque innovador y transformador. En contraposición a la Justicia retributiva, que tradicionalmente relega a la víctima o perjudicada a un segundo plano, la restaurativa redefine el papel de todas las partes involucradas en el proceso legal, dando a la víctima una actuación protagonista, siendo ella misma quién decide cómo siente reparado o restaurado su perjuicio dentro de los parámetros legales establecidos”.

La delegada territorial de Justicia ha señalado que la mediación "no solo busca la resolución del conflicto de manera satisfactoria para todas las partes, sino que también promueve la reconciliación y la restauración del tejido social".

Los delitos más frecuentes cometidos por los menores derivados a mediación son los de hurto, lesiones, amenazas, contra la seguridad vial, acoso escolar, bullying y ciberbullying.

Reparaciones

Asimismo, las reparaciones más recurrentes en el pasado año han sido las indirectas, materializadas a través de talleres educativos de habilidades sociales y resolución de conflictos, sobre todo, implementados con otros como los de bullying, ciberbullying y afectivo-sexual.

También ha habido reparaciones directas como las del pago de una responsabilidad civil y se han llevado a cabo tareas socioeducativas como talleres de educación vial y numerosas conciliaciones tanto directas (en persona) como indirectas (por carta).

Como víctima o persona perjudicada se entiende casi siempre a una persona física que haya sufrido un agravio, o a un estamento jurídico, a la Administración Pública en determinados casos, a un colectivo y otras opciones que son los destinatarios de dichas reparaciones/restauraciones. En su mayoría son también personas menores de edad y repartidos al 50% entre mujeres y hombres.

El perfil tipo de los menores infractores atendidos en este Servicio es el de una persona con en torno a los 15 años, que cursa Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de clase media, nacionalidad española (aunque ha habido un claro aumento en los últimos años de los procedentes de países del Magreb) y son chicos en un 60% y chicas en un 40%.

La responsable de Justicia en Almería ha destacado dos datos reveladores que subrayan la eficacia de la mediación como alternativa en el sistema judicial: la baja tasa de reincidencia de los menores, menos del 10%, y “la alta satisfacción con los acuerdos alcanzado”.

Para Gómez “estos datos evidencian el impacto positivo y la eficacia de la mediación como alternativa para la resolución de conflictos en el ámbito judicial” que puede contribuir a aliviar la sobrecarga de los juzgados y agilizar el sistema judicial.