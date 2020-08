Un proyecto piloto para el teletrabajo en la Justicia

Y no será por falta de empuje por su parte, ya que ha anunciado a Diario de Almería que concurrirá de nuevo a la presidencia de la Audiencia Provincial cuando sea posible. Ha recordado que la renovación “se viene demorando”dede enero de este año. “No sabemos lo que va a suceder a día de hoy. Las últimas noticias, de finales de julio, son que el Consejo General del Poder Judicial dijo que quedaban suspendidos todos los nombramientos hasta que hubiese un acuerdo de todos los partidos para renovar el Consejo, que en diciembre llevará dos años de prórroga. Nosotros estamos en la parrilla de salida .Es posible que para septiembre salga la convocatoria de esta plaza. Yo me presentaré de nuevo, es la última oportunidad que tengo y la pienso agotar. Todavía tengo ilusión y proyectos para Almería”, concluye.

No obstante, destaca que en la Sección Primera, a su cargo y responsable de los asuntos civiles de la Audiencia Provincial, se ha seguido “trabajando al mismo ritmo y no se ha notado la crisis del coronavirus”, ya que los magistrados han podido seguir con el mismo número de ponencias que antes del confinamiento. Algo posible, precisamente, por el expediente digital con el que desempeñan su labor en este órgano colegiado.

Molina ha señalado que cuando se levantó el estado de alarma y se alzaron los plazos procesales y administrativos a partir de mayo, fue preciso recomponer las agendas de todo aquello que no se había podido celebrar pues, por ejemplo, se suspendieron todos los señalamientos urgentes. Aunque se ha hecho todo lo posible por celebrar el máximo número de vistas orales, entre otros, la presidenta resalta que no es posible meter tres meses en dos meses y que muchos de estos señalamientos se hacen a medio y largo plazo, incluso a dos años vista.

Por ello, espera que ahora las administraciones hagan lo posible para avanzar en este sentido porque “si viene una segunda ola de la pandemia”en otoño, habrá una nueva paralización y la Justicia no podría soportar algo así durante “un tiempo tan amplio”. De esta forma, insiste y recalca que la apuesta por el teletrabajo y cambiar totalmente la perspectiva de cómo se funciona en la administración de Justicia es perentorio y supondrá un “antes y un después”: “Es esencial que siga funcionando, no nos podemos permitir otro parón”.

“La administración de Justicia no estaba preparada para esto. Todavía es presencial, todo el trabajo se desarrolla en sede judicial. La pandemia ha hecho evidente la carencia de medios, aunque ha habido un esfuerzo a última hora por parte de las administraciones, en particular d ela Junta. En este sentido, ha fomentado el teletrabajo pero sólo entre jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y fiscales. La mayor parte de la oficina judicial está integrada por funcionarios y no han podido trabajar. Eso ha hecho que paralicen la mayor cantidad de actuaciones judiciales. De haber estado dotados de estos medios, habrían podido seguir trabajando”, ha subrayado.

Y es que, a pesar de que agosto no es el mejor mes para valorar la situación judicial en la provincia, ya que es cuando sólo se practican las actuaciones urgentes -por ejemplo, en la Audiencia sólo queda una Sala con tres magistrados y un letrado de la administración de justicia-, el balance desde el “fatídico”14 de marzo es claro para Molina:“La situación ha sido penosa”. Los órganos judiciales desarrollaron los servicios esenciales acordados por el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, pero muchas órdenes judiciales estuvieron activas para cuestiones muy puntuales, no tanto en el caso de los penales por su propia actividad.

“En principio sería una experiencia piloto para hacerla aquí en particular y luego ver las dificultades que implica, las ventajas que tiene, para ir perfilando poco a poco y exportarla a otros órganos judiciales. Si trabajamos ya sobre este tema, podemos tener una solución, si no total, al menos parcial, de cara a los próximos meses”, ha manifestado a este periódico la presidenta. En este sentido, mantiene que, si en el “parón” de los meses previos provocado por la cuarentena, se hubiese contado con estas herramientas, los juzgados con una “gran pendencia”podrían haber resuelto esta situación si los funcionarios hubiesen podido trabajar desde casa.

Apoyo a las reivindicaciones de la Junta de Personal de Funcionarios

La presidenta Lourdes Molina ha mostrado su apoyo expreso a la reivindicación de la Junta de Personal de Funcionarios de Justicia, con los que ha podido reunirse, respaldando sus propuestas para ampliar la plantilla de la Delegación de Justicia puesto que tienen “una carga de trabajo realmente ingente”. Ha señalado que hasta 800 funcionarios dependen de ellos aunque la actual plantilla no puede atender sus necesidades. “Han fijado una hoja de ruta y apoyo esa iniciativa porque no es de recibo que en Justicia no exista una RPTde funcionarios que pertenezcan a este área, de especialistas en justicia. Hay que reivindicar estas peticiones y hacerlas llegar a la propia Consejería”, ha dicho.

La Junta de Personal de Funcionarios de la Administración de Justicia integrada por los Sindicatos UGT, CSIF, CCOO, STAJ ,ASIj y SPJUSO ha denunciado una “carencia de personal que está poniendo en jaque el buen funcionamiento de los órganos judiciales de nuestra provincia”, añadiendo que la “plantilla mínima imprescindible debía ser de 8 funcionarios más la Jefa de Sección”. “El problema viene porque el Departamento que gestiona al personal de la administración de Justicia que presta servicio en los Juzgados y Tribunales de Almería no tiene una plantilla propia, siendo orgánicamente dependiente de la Delegación del Gobierno, habiendo quedado al albur de la misma que esta quiera ceder o no personal y hasta cuando, personal además que no cuenta con la suficiente formación”, han incidido.