El Puente del Río arde tras el crimen del joven ‘Latero’ muerto a tiros

No es la primera vez que el fuego toma Adra de manos de los narcos.

No había pasado ni un día del asesinato a tiros de un joven vinculado al contrabando de combustible en el núcleo abderitano de Puente del Río cuando las llamas volvieron a sacudir esta barriada ya marcada por la violencia. Eran las tres y cuarto de la madrugada de este martes cuando vecinos de la calle Júpiter dieron la voz de alarma: varias viviendas ardían con violencia en su entorno.

Cuatro casas resultaron afectadas por el incendio, según confirmaron fuentes del Consorcio de Bomberos del Poniente al 112 de Andalucía. El fuego, aunque no causó heridos, sí provocó importantes daños materiales, principalmente en el mobiliario. A la zona acudieron bomberos, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil. Por el momento no se ha confirmado que exista una relación directa con el crimen ocurrido la mañana anterior, aunque los investigadores no descartan ninguna hipótesis.

La tensión es palpable en el barrio. Apenas unas horas antes, a unas calles del incendio, un joven de 23 años moría tras recibir al menos un disparo durante una reyerta entre clanes rivales en la calle Marte. La víctima pertenecía al conocido como Clan de los Lateros, una de las organizaciones criminales más activas del Poniente almeriense, especializada en el abastecimiento de combustible —actividad conocida en el argot policial como petaqueo— a narcolanchas dedicadas al tráfico de drogas y de personas en el litoral andaluz.

El suceso comenzó, según relataron testigos, por una discusión aparentemente banal: música a alto volumen. Pero la tensión acumulada entre familias enfrentadas desde hace años convirtió lo que parecía una disputa vecinal en un tiroteo mortal. Otro varón resultó herido leve y el autor de los disparos, un hombre de entre 50 y 60 años, permanece en paradero desconocido. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación.

Una barriada marcada por el crimen organizado

El Puente del Río es hoy un mapa de cicatrices. En mayo de 2024, la operación Ovidio de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera sacó a la luz la estructura criminal del Clan de los Lateros, cuyo centro de operaciones estaba precisamente en esta barriada. Según fuentes de la investigación, la organización había adquirido numerosas viviendas en una misma zona para establecer su red logística, desde donde almacenaba grandes depósitos de gasolina, comprados en gasolineras mediante depósitos de 1.000 litros y transportados sin medidas de seguridad.

El combustible era trasvasado a garrafas y enviado en embarcaciones recreativas hacia puntos concretos del litoral de Adra, donde se abastecía a narcolanchas en alta mar hasta cinco veces al día. La operación policial concluyó con 50 detenidos y la incautación de más de 40.000 litros de gasolina, 25 embarcaciones, vehículos de alta gama, armas de fuego y más de 700.000 euros en efectivo, parte de ellos ocultos en dobles fondos.

A pesar del golpe policial, las tensiones territoriales entre clanes no desaparecieron. Según han indicado a este diario fuentes cercanas a la investigación, el joven asesinado este lunes habría retomado la actividad ilícita del clan y mantenía un conflicto activo con un grupo rival, relacionado también con el control de zonas clave en la cadena de suministro.

¿Un ajuste de cuentas? ¿Una represalia?

El incendio de la madrugada alimenta la hipótesis de una represalia inmediata. Si bien ninguna fuente oficial ha confirmado que se trate de un ataque coordinado, el hecho de que se haya producido menos de 24 horas después del tiroteo y en la misma barriada añade combustible —esta vez literal y figurado— a la tensión en Puente del Río.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, pidió el lunes “prudencia” y aseguró que no se han hallado conexiones claras entre el crimen de Adra y otros episodios violentos recientes en el Poniente, como los tiroteos registrados en Berja o El Ejido. Sin embargo, fuentes policiales trabajan con la posibilidad de que todos estos sucesos formen parte de un mismo telón de fondo: la disputa por el control del combustible, la droga, las rutas y el miedo.